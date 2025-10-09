Freie Wähler eröffnen ein Büro als „Symbol für ein lebendiges Zentrum“

Lange Zeit kannten die Neuburger diese Ladenfläche in der Innenstadt als traditionellen Friseurbetrieb, doch wo einst aktuelle Trendfrisuren im Fokus standen, soll es bald um aktuelle Alltagsthemen gehen. Die Rede ist vom ehemaligen Friseursalon Walter in der Weinstraße. Dort macht nun das neue Büro der Freien Wähler unter dem Titel „FRIZ“ auf. Es ist ein Wahlkampfprojekt, das sich laut Oberbürgermeisterkandidat Florian Herold aber deutlich von einem „klassischen“ Parteibüro unterscheiden soll.

Herold moniert, dass die Bürgerthemen in den vergangenen Jahren nicht ausreichend gehört worden seien. „Es reicht nicht, wenn man nur nach der Meinung fragt und dann nichts aus den neuen Erkenntnissen macht“, so der Kandidat für das Oberbürgermeisteramt. Aus diesem Gefühl heraus sei der Wunsch entstanden, als Freie Wähler Neuburg in der Innenstadt sichtbar sein zu wollen und einen Ort für den Dialog mit den Bürgern zu schaffen. „Wir sind eben kein klassisches Parteibüro, sondern wollen einen Raum für den aktiven Austausch mit den Neuburgern schaffen“, so Herold.

„FRIZ“: Freie Wähler füllen Leerstand in der Neuburger Innenstadt mit Leben

Also habe man sich ein Konzept überlegt, welches in dem temporären Büro unter dem Namen „FRIZ“ (Freie Wähler im Zentrum) umgesetzt werden kann. Dass man sich entschieden hat, während des Wahlkampfes einen Leerstand zu füllen, soll außerdem ein Bekenntnis für die Neuburger Innenstadt darstellen. „Unsere Innenstadt liegt den Freien Wählern sehr am Herzen, das wollen wir mit FRIZ zeigen“, betont Herold, „wir wollen damit ein Symbol für ein lebendiges Zentrum schaffen“.

Geplant sind mehrere Veranstaltungen, welche noch im Oktober starten sollen, die genauen Termine werden auf der Homepage der Freien Wähler bekannt gegeben. Zunächst dient das Büro natürlich auch dem Wahlkampf per se. Die 40 Listenkandidaten sollen sich dort präsentieren können und als Ansprechpartner für interessierte Bürger vor Ort sein. Auch Herold und Nancy Degenhardt als Landratskandidatin der Freien Wähler werden präsent sein. „Wir haben zunächst keine festen Öffnungszeiten, sondern werden kommunizieren, zu welchen Events ,FRIZ‘ erreichbar ist“, erklärt Herold.

Freie Wähler eröffnen „FRIZ“ nach Nominierung in Neuburg

Im neuen Büro möchte er auch seine Reihe „Neuburg spricht“ fortsetzen, wo die Wahlkampfthemen der Freien Wähler aber auch andere Alltagsthemen, welche die Bürger beschäftigen, mit den passenden Gesprächspartnern aufgegriffen werden sollen. Ein konkretes Thema hat Herold dabei schon ins Auge gefasst: die Belebung der Innenstadt. Um dazu einen eigenen Beitrag zu leisten, will er gemeinsam mit Unternehmen Konzepte erarbeiten, wie die nun bezogenen Räumlichkeiten des ehemaligen Friseursalons nach dem Wahlkampf weitergenutzt werden können und nicht erneut zum Leerstand werden. Ein dauerhaftes Büro der Freien Wähler in der Innenstadt ist nämlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorgesehen, „das ist für uns auch eine finanzielle Frage“.

Die intensive Phase des Wahlkampfs - ab Januar 2026 - soll sich dann auch im Programm im neuen „FRIZ“ widerspiegeln. „Ab dann soll täglich jemand vor Ort sein und wir planen auch deutlich mehr kompakte Veranstaltungen“, kündigt Herold an, er wünscht sich verschiedene Gesprächsrunden, bei denen die Bürger ihre Wünsche und Ideen für die Stadtentwicklung einbringen können. Der Startschuss für das neue „FRIZ“ fällt voraussichtlich kommende Woche nach der Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler für die bevorstehende Kommunalwahl. Davor werden die Arbeiten in den Räumlichkeiten noch finalisiert. Ist dies geschehen, wird das Büro auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Ab dann wollen wir in der Innenstadt greifbar sein und die Bürger in den Diskurs einbinden“, sagt Herold.