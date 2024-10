Die Freien Wähler schließen FDP-Kreisrat Bernhard Hildebrandt aus Fraktion aus

Bernhard Hildebrandt ist ein einsamer Wolf im Kreistag. Der Neuburger Hautarzt saß bis vor Kurzem als einziges Mitglied der FDP in dem Gremium, parteipolitisch hat seine Stimme also kein Gewicht. Deswegen haben ihn die Freien Wähler unter ihre Fittiche genommen und ihn als „Dauergast“ an allen Sitzungen und Treffen der FW-Fraktion teilhaben lassen. Das ist nun aber vorbei: Die Freien Wähler haben - um im Bild zu bleiben - aus ihrem Rudel ausgeschlossen. Der Grund ist Peter von der Grün.

