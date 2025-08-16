Icon Menü
Fremder Hund beißt Neuburgerin: Polizei sucht dringend Zeugen für Vorfall

Neuburg

Zeugen gesucht: Neuburgerin wird von Hund in Gesäß gebissen

In Neuburg kam es zu einem Vorfall, bei dem eine Frau von einem fremden Hund gebissen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
    Ein unbekannter Hund hat in Neuburg eine Frau gebissen. Die Polizei sucht nach dem Hundehalter und Zeugen.
    Ein unbekannter Hund hat in Neuburg eine Frau gebissen. Die Polizei sucht nach dem Hundehalter und Zeugen. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Eine Frau ist in Neuburg von einem Hund gebissen worden, das teilte die Polizei mit. Am Freitagvormittag, 15. August, wurde eine 53-Jährige von einem Hund gebissen.

    Hundebiss-Vorfall in Neuburg: 53-Jährige Frau verletzt, Zeugen gesucht

    Die Neuburgerin war gegen 9.30 Uhr mit ihrem eigenen Hund in der Richard-Wagner-Straße Gassi, als sie von einem fremden Hund in ihr Gesäß gebissen wurde. Die 53-Jährige erlitt dadurch eine offene Bisswunde. Zeugenhinweise, insbesondere zum Hundehalter, erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)

