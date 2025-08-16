Zeugen gesucht: Neuburgerin wird von Hund in Gesäß gebissen

Eine Frau ist in Neuburg von einem Hund gebissen worden, das teilte die Polizei mit. Am Freitagvormittag, 15. August, wurde eine 53-Jährige von einem Hund gebissen.

Hundebiss-Vorfall in Neuburg: 53-Jährige Frau verletzt, Zeugen gesucht

Die Neuburgerin war gegen 9.30 Uhr mit ihrem eigenen Hund in der Richard-Wagner-Straße Gassi, als sie von einem fremden Hund in ihr Gesäß gebissen wurde. Die 53-Jährige erlitt dadurch eine offene Bisswunde. Zeugenhinweise, insbesondere zum Hundehalter, erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)