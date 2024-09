Neues Führungs-Duo an der Ehekirchener Schule

Am Ende eines turbulenten ersten Schultags sitzt das neue Führungsgespann der Grund- und Mittelschule Ehekirchen an einem kleinen Tisch im Büro der Schulleiterin und strahlt um die Wette. „Auf die Begrüßung der Erstklässler habe ich mich ganz besonders gefreut, auch das Rahmenprogramm war sehr schön“, sagt Schulleiterin Gabriele Kleemann, während Konrektorin Maria Meyer zustimmend nickt. Nach einer Vorstellungsrunde durch die Klassen muss die neue Schulleitung bereits die ersten Mitteilungen schreiben und Vertretungen organisieren. Da hilft es natürlich, mit Freude an die Arbeit zu gehen.

