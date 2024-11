Autofahrer gerät in Gegenverkehr: 19-Jährige leicht verletzt

Am Samstagmittag war ein 81-Jähriger mit seinem Auto in der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt unterwegs. Vom Audi-Kreisel kommend geriet er aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Auto einer entgegenkommenden 19-Jährigen.

81-Jähriger verursacht Unfall in Ingolstadt: 19-Jährige leicht verletzt

Die Autos stießen frontal zusammen, dabei wurde die junge Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 81-jährige wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus transportiert. Die jeweiligen Beifahrer der Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Ingolstadt war die Friedrichshofener Straße in Richtung Audi-Kreisel für etwa eine Stunde gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide PKW waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Berufsfeuerwehr sowie Freiwillige Feuerwehr aus Ingolstadt unterstützten den Einsatz mit insgesamt zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. (AZ)