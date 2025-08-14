Glück im Unglück: Frontalzusammenstoß mit Lastwagen auf B16 bei Weichering – Fahrer unverletzt

Großes Glück hatten Mittwochnachmittag zwei Fahrer bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 16 bei Weichering.

B 16 bei Weichering: Autofahrerin prallt frontal gegen Lastwagen – Feuerwehr vor Ort

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 14.53 Uhr in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe Weichering geriet sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Fürth bremste seinen Sattelzug noch ab, dennoch kollidierte die linke Fahrzeugfront der Autofahrerin mit dem Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weichering und Neuburg sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr vorbei. (AZ)