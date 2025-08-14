Icon Menü
Frontalzusammenstoß B16: Autofahrerin und Lastwagenfahrer bleiben glücklich unverletzt

Weichering

Glück im Unglück: Frontalzusammenstoß mit Lastwagen auf B16 bei Weichering – Fahrer unverletzt

Bei Weichering prallt eine Autofahrerin auf der B 16 frontal gegen einen Lastwagen. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Die Feuerwehr muss ausrücken.
    Bei Weichering prallt eine Autofahrerin frontal gegen einen Lastwagen – beide bleiben unverletzt.
    Bei Weichering prallt eine Autofahrerin frontal gegen einen Lastwagen – beide bleiben unverletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Großes Glück hatten Mittwochnachmittag zwei Fahrer bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 16 bei Weichering.

    B 16 bei Weichering: Autofahrerin prallt frontal gegen Lastwagen – Feuerwehr vor Ort

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 14.53 Uhr in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe Weichering geriet sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Fürth bremste seinen Sattelzug noch ab, dennoch kollidierte die linke Fahrzeugfront der Autofahrerin mit dem Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weichering und Neuburg sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr vorbei. (AZ)

