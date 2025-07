Fusion geplant: Drei Kirchengemeinden laden zur Versammlung nach Ludwigsmoos

Drei Kirchengemeinden, ein gemeinsamer Weg: Am Donnerstag um 19 Uhr findet in der evangelischen Kirche Ludwigsmoos (Ludwigstraße 145, 86669 Königsmoos) eine wichtige Gemeindeversammlung statt. Eingeladen sind alle evangelischen Kirchenmitglieder ab 14 Jahren aus den drei betroffenen Gemeinden Ludwigsmoos-Pöttmes, Untermaxfeld und Karlshuld. Es geht um nicht weniger als ihre gemeinsame Zukunft. Die geplante Fusion soll vorgestellt und offen diskutiert werden. Formal geleitet wird die Versammlung von Dekan Thomas Schwarz aus Ingolstadt, der laut Kirchenrecht ein Meinungsbild einholen muss. Die Pfarrerinnen und Pfarrer aller drei Gemeinden stehen für Fragen zur Verfügung.

Versammlung zur geplanten Fusion – Drei Gemeinden laden nach Ludwigsmoos

Die Hauptgründe für die Fusion: akuter Personalmangel und wachsende bürokratische Hürden. „In Bayern wird sich die Zahl der evangelischen Pfarrer in Zukunft voraussichtlich halbieren“, sagt Thomas Kelting, Pfarrer in Ludwigsmoos-Pöttmes. Seine Gemeinde mit rund 960 Mitgliedern gehöre zu den kleineren in der Region. Ohne strukturelle Veränderungen seien solche „Klein-Gemeinden“ langfristig kaum überlebensfähig, so Kelting. Neben dem Personalmangel nennt er auch die sinkende gesellschaftliche Relevanz der Kirche und Finanzkraft als Gründe. „Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber Stillstand ist keine Option.“

Im Zentrum der Fusionsidee steht das Stichwort „Synergieeffekte“. Statt dreifache Verwaltungsstrukturen aufrechtzuerhalten, könnten gemeinsame Abläufe die Arbeit effizienter machen. Schon jetzt teilen sich die Gemeinden eine Sekretärin, bei Gottesdiensten vertreten sich Organisten gegenseitig. Für Einsätze außerhalb der Heimatgemeinde sei jedoch bislang ein erheblicher Verwaltungsaufwand nötig. Auch beim Brandschutz zeige sich das Grundproblem: Jede Gemeinde müsse ähnliche Herausforderungen getrennt bewältigen. „Es ist, als ob drei Unternehmen parallel dieselbe Aufgabe lösen müssten. Das ist schlichtweg ineffizient.“

Pfarrermangel als zentraler Auslöser: Warum die Kirche neue Wege gehen muss

Seit rund zwei Jahren bereiten die Kirchengemeinden die Fusion vor. Besonders erfreulich sei, dass alle drei Kirchenvorstände dem Vorhaben einstimmig zugestimmt hätten. „Veränderung ist immer auch mit Angst verbunden. Umso mehr freut uns die gemeinsame Einigkeit über diesen Schritt.“ Der rechtliche Rahmen werde aktuell mit der Landeskirche in München erarbeitet. Der Antrag soll, wenn alles glattläuft, bis Ende 2025 eingereicht werden. Ziel ist eine moderne, gemeinsame Kirchengemeinde ab dem 1. August 2026. Der Name? Noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Was sich ändert – und was bleibt: Die Auswirkungen für die Mitglieder

Für die Gemeindemitglieder soll sich wenig ändern: Die bisherigen Gemeindegrenzen bleiben bestehen, finanzielle Rücklagen bleiben zweckgebunden erhalten. Die Fusion betrifft vor allem die Arbeitsweise von Pfarrern, Organisten und Verwaltung. Mit weniger Bürokratie und mehr Synergieeffekten ließen sich moderne und familiengerechte Angebote schaffen. „Wir machen das nicht für uns, sondern für die Menschen vor Ort“, so Kelting.

Die Gemeindeversammlung am Donnerstag bietet Raum für Fragen, Sorgen und neue Perspektiven. Mitdenken ist ausdrücklich erwünscht. „Vielleicht stellt ein Gemeindemitglied genau die Frage, die wir Pfarrer selbst noch gar nicht bedacht haben – genau dafür ist dieser Abend da“, sagt Kelting.