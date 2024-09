4:2 in Rinnenthal: VfR Neuburg feiert ersten Saisonsieg

Der VfR Neuburg hat in der Fußball-Bezirksliga Nord seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Am Mittwochabend gewannen die Lilaweißen das Wiederholungsspiel beim BC Rinnenthal mit 4:2 und haben nun vier Punkte auf dem Konto. Vor zweieinhalb Wochen hatte es nicht danach ausgesehen, als könnten die Neuburger in Rinnenthal punkten. Nach 75 Minuten hatten sie verdient mit 0:2 zurückgelegen, doch das Spiel musste wegen Starkregens abgebrochen werden.

Also ging die Partie beim Stand von 0:0 von vorne los. Der VfR erwischte den besseren Start und ging durch Real Morina in Führung (20.). Diese hielt jedoch nicht lange, Maximilian Merwald glich postwendend aus (22.). Trotz der prekären Tabellensituation ließen sich die Gäste davon nicht unterkriegen. Philippe Bauer erzielte das 1:2 (34.).

VfR Neuburg erzielt nach der Pause in Rinnenthal zwei Tore

In der Nachspielzeit der ersten Häfte mussten die Gäste erneut den Ausgleich hinnehmen. Torschütze für Rinnenthal war erneut Merwald (45.+3.). Die Neuburger kamen danach schwungvoll aus der Kabine und stellten binnen weniger Minuten auf 2:4. Zunächst verwandelte Sebastian Habermeyer einen Elfmeter (48.), dann traf Fatlind Talla (52.). Die Zwei-Tore-Führung brachte der VfR ins Ziel und sicherte sich den ersten Dreier der Saison.

VfR Neuburg Lahn - Maximilian Christl, Mehl, Eroglu (69. N. Krzyzanowski), Diallo, Habermeyer, Morina (85. Melchoir), Omanovic, Bauer (91. Kifmann), Talla, Maxi Christl