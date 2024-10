Ersatzgeschwächter VfR Neuburg verliert in Haunstetten

Eine unnötige 0:1-Niederlage kassierte die ersatzgeschwächte Mannschaft des VfR Neuburg in der Bezirksliga Nord beim TSV Haunstetten. Mit Jason Kifmann, Fatlind Talla, Frederic Wytopil und Sebastian Habermeyer fehlten gleich vier Stammspieler.

Die Gäste starteten gut in die Partie und hatten in der fünften Min. die erste Chance. Real Morina prüfte Maximilian Lenz mit einem Schuss aus zwölf Metern, doch der Torhüter der Haunstettenner wehrte den Ball zur Ecke ab. Für die Gastgeber hatte Sedat Yilmaz in der zwölften Minute die Führung auf dem Fuß, aber er schoss den Ball aus kurzer Distanz über das Tor. Danach gab es in der ersten Hälfte lange Zeit keine nennenswerten Torchancen mehr für beide Mannschaften. Bis zur 42. Minute, als Haunsetten in Führung ging. Nach einem Schnitzer der Neuburger Hintermannschaft kam Jonathan Wiest im Sechzehner der an den Ball und ließ Dominik Jozinovic im Tor der Neuburger keine Abwehrmöglichkeit. Kurz vor der Pause kam der VfR beinahe zum Ausgleich (45.). Zunächst kam Nikolai Krzyzanowski aus kurzer Distanz zum Schuss, den der Keeper parierte. Der Ball fiel Philippe Bauer vor die Füße, der ihn nicht richtig traf. Zum Schluss lenkte Real Morina das Spielgerät an die Latte. Somit ging es mit einem knappen 1:0 für die Gastgeber in die Pause.

VfR Neuburg: Nikolai Krzyzanowski trifft den Pfosten

In der 60. Minute hatte Florent Kuci das 2:0 auf den Füßen, doch brachte er es fertig, den Ball aus fünf Metern über das Tor der Neuburger zu schießen. Im Anschluss drängten die Lilaweißen auf den Ausgleich. Nikolai Krzyzanowski probierte es in der 75. Minute mit einem Seitffallzieher, den Lenz aber abwehrte. In der 81. Minute köpfte Nikolai Krzyzanowski nach einer Ecke von Real Morina den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten. Tino Joerss tauchte auf der Gegenseite in der 85. Minute alleine vor Jozinovic auf, doch der Neuburger Torhüter war zur Stelle. Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute dann wieder Nikolai Krzyzanowski, als er alleine vor Lenz auftauchte, den Torhüter aber nicht überwinden konnte.

VfR Neuburg Jozinovic - Maximilian Christl, Mehl, Mamo (61. Diallo), Eroglu, Morina, Melchior, Omanovic, N. Krzyzanowski, Bauer (74. Kramek), Maxi Christl