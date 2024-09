VfR Neuburg müht sich beim 0:0 gegen Ecknach vergeblich

Der VfR Neuburg hat es verpasst, dem 4:2-Sieg im Nachholspiel beim BC Rinnenthal einen weiteren Dreier folgen zu lassen. Die Lilaweißen kamen im Heimspiel gegen den VfL Ecknach nicht über ein 0:0 hinaus, sind aber mit nun fünf Punkten zumindest nicht mehr Tabellenletzter in der Bezirksliga Nord. Die 135 Zuschauer und Zuschauerinnen sahen ein leistungsgerechtes Unentschieden, bei dem trotz guter Einschussmöglichkeiten kein Tor fallen wollte.

In der zehnten Minute hatten die Gäste die erste Torchance, als Philipp Eibl nach einer Flanke den Ball knapp am Tor vorbei köpfte. Die wohl größte Chance in der ersten Hälfte hatte erneut Philipp Eibl, als er aus knapp 22 Metern zum Glück für die Neuburger nur den Pfosten traf. Die erste nennenswerte Torchance für den VfR gab es kurz vor der Pause. In der 41. Minute fasste sich Fatlind Talla ein Herz und drosch den Ball aus 16 Metern auf das Tor der Gäste, doch verfehlte das Gehäuse knapp. Insgesamt hatte Ecknach in den ersten 45 Minuten mehr von der Partie.

VfR Neuburg kommt schwungvoll aus der Kabine

Neuburg kam schwungvoll aus der Kabine und hatte nach Wiederbeginn in der 49. Minute eine Chance. Efekan Eroglu tankte sich durch den Strafraum der Gäste, blieb aber an Torhüter Hannes Helfer hängen. Nach einer Freistoßflanke von Sebastian Habermeyer strich der Ball im Anschluss an Freund und Feind vorbei, aber auch am Tor vorbei.

In der 75. Minute war wieder Ecknach dran. Manfred Glas tauchte nach einer Flanke frei vor VfR-Torhüter Nils Lahn auf, doch dieser wehrte den Ball mit dem Fuß gekonnt ab. Wieder war der Ersatztorwart der Neuburger der Turm in der Schlacht. Die kämpferische Leistung des VfR stimmte, am Abschluss vor dem Tor muss noch gearbeitet werden.

VfR Neuburg Lahn – Maximilian Christl, Eroglu (90.+1 Mamo), Diallo, Habermeyer, Morina (71. Melchior), Talla, Omanovic, N. Krzyzanowski, Bauer (80. Kifmann), Maxi Christl (88. Berky)