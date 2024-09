Der SV Wagenhofen feiert mit einem dreitägigen Festprogramm sein 75. Jubiläum

Der SV Wagenhofen/Ballersdorf feiert am kommenden Wochenende vom 13. bis 15. September sein 75. Gründungsjubiläum und hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Der SVW wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von 30 Fußballbegeisterten am 13. März 1949 im damaligen Gasthaus Kaiser in Wagenhofen gegründet. Der erste Vorsitzende hieß damals Edmund Specht – sein Stellvertreter war Rudolf Ruf. Ein Blick in die Chronik zeigt, dass die Verantwortlichen mit großem Engagement zu Werke gingen. Denn nur fünf Wochen nach Vereinsgründung fand am 18. April 1949 bereits die Platzeröffnung statt. Das erste Spiel gegen den ebenfalls im Jahr 1949 gegründeten SV Sinning ging damals mit 3:5 verloren. Der Sportplatz war zuvor eine Gänse- und Sauweide, die dem neu gegründeten Verein von der Gemeinde Wagenhofen zur Verfügung gestellt wurde. Erwähnenswert sind auch die damaligen Mitgliedsbeiträge von monatlich 1 DM für Erwachsene und 30 Pfennig für Kinder.

SV Wagenhofen erweitert um eine Sportgaststätte

In den vergangenen Jahrzehnten haben die Mitglieder gemeinsam viel geschaffen. Der in 1969 eingeweihte Neubau der Umkleidekabinen wurde bis heute sukzessive um eine Sportgaststätte, größeren Kabinen und einen Schützenraum sowie verschiedenen Nebengebäuden erweitert. Außerdem verfügt der Verein seit 2003 über drei Großspielfelder. Das große Plus des Vereins ist seither die hohe Eigeninitiative und das Engagement, mit dem an Bauvorhaben oder andere Projekte herangegangen wurde. So wird auch die Sportgaststätte mittlerweile seit 35 Jahren komplett in Eigenregie geführt und ist Treffpunkt für viele andere örtliche Vereine oder auch für zahlreiche private Feiern und aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken. Stolz ist man im Verein, der aktuell rund 400 Mitglieder zählt, auch auf die seit Jahren sehr gute Jugendarbeit.

Ein Fußballspiel aus den Anfangsjahren des SV Wagenhofen. Foto: SV Wagenhofen

SV Wagenhofen gewinnt zum ersten Mal den Donaumoos-Wanderpokal

In der sportlichen Historie gibt es auch einige Höhepunkte aufzuzählen. So war der Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die A-Klasse Ost (heute Kreisliga Ost) im Spieljahr 1979/80 der bisher größte sportliche Erfolg. Unvergessen war auch der Besuch des FC Bayern München am Vatertag 1998 im Rahmen eines Benefizspiels. Unglaubliche 7000 Zuschauer kamen damals auf das Wagenhofener Sportgelände, um die Profis des FCB zu sehen. Die Partie verloren die Gastgeber damals zwar mit 3:17, aber für den Verein war es ein einmaliges Erlebnis. Erst im vergangenen Jahr ist den Fußballern ein weiterer Coup gelungen. Erstmals in der Geschichte des seit über siebzig Jahren bestehenden Donaumoos-Wanderpokals konnte der SVW das Turnier sensationell gewinnen.

Neben Fußball, bei dem aktuell zwei Herrenmannschaften, eine Frauenmannschaft und verschiedene Jugendmannschaften im Spielbetrieb sind, hat der SVW eine sehr aktive Damengymnastikgruppe, die seit 46 Jahren besteht. Auch das angebotene Kinderturnen erfreut sich größter Beliebtheit und hat großen Zulauf.

Für das kommende Wochenende haben sich die Verantwortlichen um ersten Vorsitzenden Roland Müller einiges einfallen lassen und zum 75. Jubiläum ein buntes Programm zusammengestellt.

Das Festprogramm:

Freitag, 13. September 2024

17.30 Uhr AH-Turnier mit acht Mannschaften

21 Uhr Malle Party mit DJ D-Tronic

Samstag, 14. September 2024

09.30 Uhr Mini-Fußball-Turnier Bambini

11.30 Uhr Mini-Fußball-Turnier F-Jugend

13.30 Uhr Punktspiele der E- und D-Jugend

16 Uhr Punktspiel der I. Herrenmannschaft gegen SV Sinning

19 Uhr Elfmeterschießen der örtlichen Vereine und privaten Gruppen

Sonntag, 15. September 2024

10.30 Uhr Festgottesdienst am Sportgelände

11.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13 Uhr Ansprachen und Ehrungen. Anschließend Spiel & Spaß für Kinder

15 Uhr Punktspiel der Frauenmannschaft gegen (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen