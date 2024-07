Die Einteilung der Fußball-Ligen 2024/25 steht fest

Fußball-Kreisspielleiter Günther Behr war in der Sommerpause fleißig und hat die jeweiligen Ligen für die Spielzeit 2024/25 im Kreis Augsburg eingeteilt. Auch die Auf- und Abstiegsregelungen stehen fest.

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Dementsprechend war Fußball-Kreisspielleiter Günther Behr wieder fleißig und hat die Ligen im Kreis Augsburg für die Spielzeit 2024/25 bereits eingeteilt. Nachfolgend die jeweiligen Spielklassen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung:

Kreisliga Ost (16 Vereine): TSV Burgheim , BC Aichach , FC Affing , FC Rennertshofen , SpVgg Joshofen-Bergheim, TSV Pöttmes , SG Münster / Holzheim , TSV Friedberg , BC Adelzhausen, SV Klingsmoos , SC Oberbernbach, TSV Rain II, FC Gerolsbach , SSV Alsmoos-Petersdorf, SF Friedberg , TSV Inchenhofen .

Auf-/Abstieg: Aus den Kreisligen Augsburg und Ost steigt jeweils ein Verein – grundsätzlich der Meister – in die Bezirksliga auf. Aus den zwei Kreisligen des Kreises Augsburg spielt jeweils ein Verein (Vizemeister) mit den Zweitplatzierten der übrigen Kreisligen des Bezirks um die weiteren freien Plätze in den Bezirksligen, mindestens aber um einen Platz. Aus den Kreisligen Augsburg und Ost steigen die Tabellenfünfzehnten und die Tabellensechzehnten der Abschlusstabelle direkt in die Kreisklasse ab. Die Tabellenvierzehnten der Kreisligen Augsburg und Ost ermitteln in einem Relegationsspiel den fünften Absteiger. Der Sieger spielt mit den Tabellendreizehnten der Kreisligen Augsburg und Ost und mit den Tabellen-zweiten der Kreisklassen des Kreises Augsburg um die weiteren freien Plätze in den Kreisligen Augsburg und Ost, mindestens aber um einen Platz.

Kreisklasse Neuburg (13): SV Straß , SG Feldheim-Genderkingen, BSV Berg im Gau, SV Bertoldsheim , SC Ried , SC Rohrenfels , SV Steingriff, DJK Langenmosen , SV Echsheim , FC Zell / Bruck , TSG Untermaxfeld , FC Illdorf , FC Ehekirchen II.

Auf-/Abstieg: Aus den Kreisklassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Süd und Nord-West steigt jeweils ein Verein (Meister) in die Kreisliga auf. Aus den Kreisklassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Süd und Nord-West spielt jeweils ein Verein (Vizemeister) mit den Releganten der Kreisliga Augsburg und Ost um die weiteren freien Plätze in den Kreisligen, mindestens aber um einen Platz. Aus den Kreisklassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Süd und Nord-West des Fußballkreises steigen jeweils die Tabellenletzten der Abschlusstabelle direkt in die A-Klasse ab. Die Tabellenvorletzten der Kreisklassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Süd und Nord-West spielen mit den Tabellenzweiten der A-Klassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Ost, Süd, West und Nord-West des Kreises um die weiteren freien Plätze in den Kreisklassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Süd und Nord-West, mindestens aber um einen Platz.

A-Klasse Neuburg (14): TSV Burgheim II, SC Feldkirchen , BSV Berg im Gau II, FC Rennertshofen II, VfR Neuburg II, SV Sinning, SG Holzheim-Münster, SV Grasheim , SV Weichering , TSV Ober-/Unterhausen, FC Staudheim , SV Wagenhofen , SV Bayerdilling , BSV Neuburg.

Auf-/Abstieg: Aus den A-Klassen Aichach, Neuburg, Augsburg Ost, Süd, Mitte, Nord-West und West steigt jeweils ein Verein (Meister) in die Kreisklasse auf. Aus den sieben A-Klassen des Kreises Augsburg spielt jeweils ein Verein (Vizemeister) mit den Tabellenvorletzten der Kreisklassen des Kreises Augsburg um die weiteren freien Plätze in den Kreisklassen, mindestens aber um einen Platz. Aus den A-Klassen Aichach, Neuburg, Augsburg Ost, Süd, Mitte, Nord-West und West steigen jeweils die Tabellenletzten und Tabellenvorletzten direkt in die B-Klasse ab.

B-Klasse Neuburg (12): SV Ludwigsmoos , SG Feldheim- Genderkingen II, DJK Sandizell, SpVgg Joshofen-Bergheim II, SC Rohrenfels II, SV Steingriff II, DJK Langenmosen II, SG Klingsmoos-Pöttmes, FC Zell / Bruck II, TSG Untermaxfeld II, SV Bayerdilling II, BSV Neuburg II.

Aufstieg: Aus den B-Klassen Aichach, Neuburg, Augsburg Ost, Süd, Nord-West, West und Mitte steigen jeweils zwei Vereine (Meister und Vizemeister) in die A-Klasse auf. Die Relegation mit der Spielklassenebene A-Klasse entfällt.