Fußball-Testspiele: Das Warten beim FC Ehekirchen geht weiter

Plus Auch im dritten Vorbereitungsspiel gibt es für den Landesligisten FC Ehekirchen keinen Sieg. Beim 2:2-Remis gegen Hollenbach vergeben die Gäste sogar zwei Elfmeter. Bezirksligist VfR Neuburg unterliegt in Aystetten.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen muss in der Vorbereitung auf die neue Saison auf seinen ersten Sieg warten. Nach den beiden Niederlagen gegen den TSV 1860 München II (0:6) und TSV Gersthofen (1:3) kam das Team des neuen Trainers Benjamin Flicker auch gegen den TSV Hollenbach über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Eine 1:6-Niederlage kassierte der VfR Neuburg in seinem ersten Test bei Cosmos Aystetten.