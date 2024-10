Der FC Rennertshofen gleicht im Derby in der Nachspielzeit aus

Nach einer wilden Schlussphase trennten sich der FC Rennertshofen und der TSV Burgheim in der Kreisliga Ost mit 2:2. Die SpVgg Joshofen-Bergheim besiegte den FC Affing mit 2:0.

FC Rennertshofen – TSV Burgheim 2:2 899 Tage nach dem letzten Derby hatte Denis Gieß nach vier Minuten die erste Chance für den FCR, scheiterte aber an Torhüter Dominik Seitz. Ein strammer Schuss von Burgheims Marco Rechenauer konnte gerade noch von Torhüter Fieger um den Pfosten gelenkt werden. Danach brachten die Hausherren das Spiel unter ihre Kontrolle, dominierten die ersten 35 Minuten klar und gingen in Führung (22.). Simon Pickhard bediente Tobias Kruber mit einem Steilpass, der Stürmer schoss den Ball über den herauseilenden Gästetorhüter hinweg in die Maschen. Der FCR machte weiter und hatte weitere aussichtsreiche Torchancen. Dann schlug der TSV aber eiskalt durch Marco Rechenauer zurück (39.). In Hälfte zwei war die Dominanz der Gastgeber nicht mehr zu erkennen. Nach Chancen auf beiden Seiten traf Burgheims Daniel Jester mit einem Freistoß die Latte (60.). Auf der Gegenseite rettete Seitz per Glanzparade gegen Thomas Krämer. Anschließend wurde Burgheim stärker, Marco Rechenauer verzog aus der Distanz knapp (63.) und Yildirem Zenginsan setzte den Ball freistehend neben das Tor (74). In Minute 80 wurde Tobias Kruber im Strafraum mit dem Ellbogen niedergestreckt. Der Elfmeterpfiff blieb zum Unverständnis der Gastgeber aus. Zwei Minuten vor Ende ging Burgheim in Führung. Vincent Burkhardt flog ein Abpraller vor die Füße, und er erzielte den scheinbaren Lucky Punch. Der FCR warf alles nach vorne und wurde belohnt. Tobias Kruber wurde im Strafraum von Seitz zu Fall gebracht. Simon Pickhard verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich (90.+2). (wit)

SpVgg Joshofen-Bergheim – FC Affing 2:0 Die SpVgg war zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft und hatte in der 14. Minute die erste hochkarätige Chance durch Paul Plach, der sich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte, dann aber im Abschluss den Torwart der Gäste nicht überwinden konnte. Drei Minuten später machte es Fabian Fetsch besser, als er nach einem glücklichen Elfmeter für die Heimelf die Führung erzielte. Danach kamen auch die Gäste besser ins Spiel und hatten Pech, als Elias Zeller in der 25. Minute noch mit der Fußspitze von der Torlinie kratzte. Wieder war es die SpVgg, die besser aus der Kabine kam und nach einem starken Sololauf durch Lukas Möller das 2:0 in der 58. Minute erzielte. Ein paar Minuten später hätte Julian Sager nach Zuspiel von Robert Zisler freistehend vorm Tor das 3:0 erzielen müssen, drosch aber über den Ball. Die Affinger hielten körperlich und spielstark dagegen, vermochten sich aber keine signifikanten Torchancen zu erspielen. Zudem dezimierten sie sich nach einer Tätlichkeit und der hieraus resultierenden Roten Karte noch selbst. (ssc)

SG Münster/Holzheim – TSV Inchenhofen 0:3 Mann des Tages war „Dreierpacker“ Maximilian Heilgemeier. Bereits nach zwölf Minuten schlug dieser erstmals zu. Zunächst scheiterte er noch an der Latte, wenige Sekunde später überwand er SG-Keeper Julian Hartmann mit dem Außenrist. Die Hausherren mussten bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte auf ihre erste echte Chance warten, diese hatte es dafür aber in sich. Matthias Stuber zog aus 18 Metern ab, Andres Egger im Inchenhofener Kasten parierte stark. Der Nachschuss landete bei Johannes Krabler, doch auch bei diesem Versuch war Egger reaktionsschnell auf dem Posten. Kurz nach dem Wechsel dann die Vorentscheidung, als ein Linksschuss von Heilgemeier im langen Eck einschlug. Die Spielgemeinschaft mühte sich redlich, bis auf einen Versuch von Julian Spies mit der Hacke kam aber zu wenig Gefährliches heraus (79.). Vielmehr war es Heilgemeier, der zum 0:3-Endstand. (mwe)

FC Gerolsbach – SV Klingsmoos 5:3 Der Gastgeber ging in der zweiten Minute durch Elias Leitner in Führung und legte durch Leitner (33.), Daniel Fischer (58.) und ein Eigentor von Patrick Krammer (67.) drei weitere Tore zum 4:0 nach. Die Partie schien entschieden, doch der SV Klingsmoos wollte sich nicht geschlagen geben. Benedikt Vollnhals verwandelte einen Elfmeter (73.), nach einem weiteren Treffer von Marcel Girbinger (81.) stand es nur noch 4:2. Als Vollhals mit seinem zweiten Tor auf 4:3 verkürzte (90.), war ein Punktgewinn für die Mösler in Reichweite. Doch Lennart Fuhrmann machte mit dem Treffer zum 5:3-Endstand alles klar (90.+3). (AZ)