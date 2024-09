Der FC Ehekirchen patzt beim Schlusslicht

Der FC Ehekirchen ist beim bis dato punktlosen Tabellenletzten der Landesliga Südwest TV Erkheim nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Zunächst drehte der FCE, der auf einige Akteure verzichten musste, einen Rückstand, musste aber in der zweiten Hälfte den Ausgleich hinnehmen.

Der Tabellenletzte erwischte den besseren Start und ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Fabian Krogler in Führung (7.). Die Gäste kamen weiterhin nicht in die Partie und hatten Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Joshua Holzapfel war bereits an Torhüter Korbinian Neumaier vorbei, brachte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht im Tor unter (10.). Krogler traf etwas später nach einer Flanke den Ball nicht richtig (20.).

FC Ehekirchen erzielt in Erkheim den Ausgleich

Die Gäste fanden im Spiel nach vorne kaum statt, kamen dann mit ihrer ersten Offensivaktion zum Ausgleich. Maximilian Koschig bediente auf der rechten Seite Maximilian Schmidt, der den Ball in die Mitte brachte. Dort fand er Spielertrainer Christoph Hollinger, der mit seinem achten Saisontor zum 1:1 zur Stelle war (37.). Der FCE blieb effizient und drehte die Partie komplett. Daniel Biermann schickte mit einem langen Ball Max Schmidt, der noch Keeper Florian Egle umkurvte und zum 1:2 einschob (41.).

Nach dem Seitenwechsel passierte lange Zeit wenig, was Ehekirchen in die Karten spielte. Allerdings war die Führung knapp und sollte nicht halten. Nach einem unglücklichen Ballverlust landete der Ball letztlich bei Florian Merk, der zum 2:2 einschob (76.). Nun wachte Ehekirchen wieder auf und drängte auf den Siegtreffer. Max Schmidt umkurvte noch zwei Gegenspieler, schoss aber knapp am Gehäuse vorbei (80.). Auch Christoph Hollinger kam nach einer Vorlage von Nico Ledl noch zu einem Abschluss, zielte jedoch aus 16 Metern knapp am Tor vorbei (89.). Nachdem Kogler in der Schlussminute noch die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, war die Begegnung beendet. Damit holte Erkheim den ersten Punkt in dieser Saison. Der FCE spielte nach vier Siegen und fünf Niederlagen erstmals in der laufenden Saison Unentschieden, steht nun bei 13 Zählern und belegt den zehnten Platz.

FC Ehekirchen spielt am Sonntag gegen Gundelfingen

Am kommenden Sonntag (17 Uhr) steht das Heimspiel gegen den FC Gundelfingen an. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Coach Simon Schröttle, der inzwischen den FCG trainiert. (sb/bis)

FC Ehekirchen Neumaier – Erdal, Labus, Ledl, Max Schmidt, Biermann, C. Hollinger, Koschig (85. Ettenreich), Lauber, Füger (66. Vollnhals), P. Schmidt.