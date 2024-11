Landesliga Südwest: FC Ehekirchen steht vor den „Wochen der Wahrheit“

Dass der FC Ehekirchen in der Fußball-Landesliga Südwest an guten Tagen durchaus in der Lage ist, mit den „Schwergewichten“ mitzuhalten, hat er in dieser Saison zweifelsohne schon mehrfach unter Beweis gestellt. Das jüngste Beispiel hierfür lieferte die Truppe des Spielertrainer-Gespanns Christoph Hollinger/Daniel Biermann am vergangenen Samstag ab. Beim bis dato Tabellendritten FC Kempten zeigten die Gäste eine schier unfassbare Effizienz vor dem gegnerischen Kasten, welche ihnen letztlich einen 4:1-Erfolg bescherte.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Hollinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis