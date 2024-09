Matthias Rutkowski spricht über seine besten Mitspieler und größten Erfolge

Im Sommer machte Matthias Rutkowski den Schritt von der Landesliga in die A-Klasse. Der langjährige Spieler des FC Ehekirchen geht nun für den SV Wagenhofen, der von seinem Bruder Sebastian trainiert wird, auf Torejagd. Der 31-Jährige wurde zuletzt als Stürmer aufgeboten und hat in drei Spielen vier Treffer erzielt. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert er mit seiner Mannschaft beim SV Grasheim. Unsere Zeitung hat dem Offensivspieler in der „NR-Elferkette“ elf Fragen gestellt.

Benjamin Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis