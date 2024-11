Untermaxfelds Dominik Westermayer spricht über seine fünf Tore und Ambitionen

Dominik Westermayer, Sie haben beim 7:1-Sieg der TSG Untermaxfeld gegen den FC Ehekirchen II fünf Tore erzielt, davon vier in einer Halbzeit. Ist Ihnen das zuvor schon einmal gelungen?

WESTERMAYER: Nur in der Jugend, im Herrenbereich noch nicht. Bei den Juniroen ist das ein bisschen einfacher. Damals ist es mir für die TSG Untermaxfeld gelungen. Ansonsten habe nur ein Jahr in der B-Jugend bei Joshofen gespielt.

