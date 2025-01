Doppelspitze leitet nun die Gruppe der Neuburger Stadtführer

Seit 1977 gibt es die Neuburger Stadtführer und seitdem sind die „Botschafter der Stadt Neuburg“ eine Gruppe des Verkehrsvereins „Freunde der Stadt Neuburg“. Wie emsige Bienenschwärme sieht man sie in der Neuburger Altstadt und im Neuburger Schloss herumschwirren - immer bemüht, den Touristen, Besuchern, Einheimischen und Gästen die reichhaltige Geschichte Neuburgs näherzubringen.

Weit über 30 Stadtführerinnen und Stadtführer führten in diesem Jahr schon mehr als 12.000 Wissbegierige durch die Gassen der Altstadt, in viele altehrwürdige Gebäude, Kirchen und das Schloss. Die Stadt Neuburg ist reich an Geschichte und es gibt viel Wissenswertes über diese liebenswerte Stadt zu erzählen. Mit viel Engagement nehmen die Stadtführerinnen und Stadtführer ihre Gruppen mit auf eine Reise durch die Epochen der Stadt und die Freude an ihrem Wirken ist ihnen anzusehen, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsvereins.

Gabriele Kaps und Sabine Rademacher leiten Neuburger Stadtführer

Die nächste Stadtführerriege steht schon in den Startlöchern, das heißt, sie befinden sich in Ausbildung, welche mit einer theoretischen und praktischen Prüfung Ende März und Anfang Mai 2025 abgeschlossen wird. Für die „Pflege“ und den Zusammenhalt der Stadtführerinnen und Stadtführer sind die Sprecherin und ihr Stellvertreter zuständig. Komplettiert wird das Leitungsteam durch die Kassierin.

Nach fünf Jahren Amtszeit standen Neuwahlen an. Die Sprecherin Margit Vonhof-Habermayr hatte diese Funktion seit 15 Jahren inne und wollte den Weg für neue Kräfte frei machen. Auch die bisherige Kassierin, Barbara Gernhardt, die über viele Jahrzehnte den „Gulden“ einforderte, stellte ihr Amt zur Verfügung. Der bisherige Stellvertreter, Armin Steger, wollte weiter machen und wurde wieder gewählt. Als Nachfolge für die Sprecherin wurde eine Doppelspitze gefunden und gewählt. Das Amt der Sprecherin teilen sich Gabriele Kaps und Sabine Rademacher. Zur neuen Kassierin wurde Gabriele Pröm gewählt. Die Wahl leitete der Vorsitzende des Verkehrsvereins „Freunde der Stadt Neuburg“, Friedhelm Lahn. Er bedankte sich abschließend für das gute Miteinander. (AZ)