Vom Erfolgs- in den Krisenmodus: Das Drama des Gaskraftwerkes Irsching

Plus In der Nähe von Ingolstadt steht eines der weltweit modernsten Gaskraftwerke. Es gehört Uniper – jenem Konzern, der auf einen Rettungsschirm des Staates hofft.

Oliver Schwadtke kann nur warten. Warten auf die kommende Woche. Denn dann steht fest, ob nach der Revision der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas aus Russland nach Deutschland fließt. Gas, auf das Schwadtke dringend angewiesen ist. Er ist Leiter des Kraftwerks Irsching bei Ingolstadt. Hier, in diesem kleinen Ort an der Donau, spiegelt sich die deutsche Energiepolitik wider wie kaum irgendwo anders. Es ist eine Geschichte voller Hoffnung und Optimismus, genauso aber eine Geschichte voller Enttäuschungen und Unwägbarkeiten. Im Moment erlebt Irsching schwere Zeiten. Wieder einmal.