In Bergheim steigen die Gebühren für Kindergarten und Krippe

Eltern in Bergheim müssen bald mehr für einen Krippen- beziehungsweise Kindergartenplatz zahlen. Das hat der Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend „aufgrund deutlicher Kostensteigerungen“ entschieden, wie es heißt. Die Gebühren steigen stufenweise zum 1. Januar 2026 und dann nochmals zum 1. Januar 2027, um die Erhöhung möglichst sozialverträglich zu gestalten, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Kindergarten und Krippe in Bergheim werden teurer

Im Krippenbereich steigen die Gebühren zweimal um jeweils 30 Euro, unabhängig von der Buchungsdauer. In der Höchstkategorie neun bis zehn Stunden etwa kostet die Betreuung ab 2027 also nicht mehr 430 Euro, sondern 490 Euro. Im Kindergarten zahlen Eltern ab 2026 in jeder Buchungskategorie zunächst 15 Euro mehr, und ab 2027 nochmals 15 Euro mehr. (ands)