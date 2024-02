Hund beißt in Geisenfeld eine Briefträgerin

Recht schmerzhaft verlief ein Arbeitstag für eine Postbotin in Geisenfeld. Sie wurde von einem Hund gebissen.

Am Mittwochmittag wollte eine Briefträgerin in Geisenfeld ein Päckchen an die Empfängerin übergeben, da wurde sie von deren Hund gebissen.

In Geisenfeld hat ein Hund eine Postbotin gebissen

Wie die Polizei mitteilt, reichte die Postbotin die Ware gerade über das Gartentor, als der Hund an ihr hochsprang und sie in den Oberkörper biss. Die Frau wurde leicht verletzt, eine sofortige notärztliche Behandlung war allerdings nicht notwendig. (AZ)