Rekorderlös unterstützt Pflegekräfte in der Ukraine

Der BRK Kreisverband hat am Christkindlmarkt in Neuburg durch den Verkauf von Stricksocken und Mützen einen Rekorderlös erzielt. Das Geld geht in die Ukraine.

Fünf Wäschekörbe voll mit gestrickten Socken, Mützen, Schals und Babykleidung hat der Handarbeitskreis des BRK Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen an zwei Wochenenden am Christkindlmarkt am Karlsplatz verkauft: 2100 Euro wurden dabei eingenommen, so viel wie nie zuvor. Den Rekorderlös übergaben die Frauen rund um Elfriede Müller, der Organisatorin des Handarbeitskreises, nun an Hans Ramsteiner vom Team der Internationalen Hilfe des Kreisverbands Dachau.

Spende aus Neuburg geht an Pflegekräfte in der Ukraine

Mit dem Geld werden Krankenschwestern in Iwano Frankiwsk bezahlt. Die Pflegekräfte kümmern sich in der westukrainischen Stadt schwerpunktmäßig um ältere Menschen. Das Ausmaß an Altersarmut sei laut BRK weit von deutschen Verhältnissen entfernt. Eine soziale Grundsicherung gibt es nicht, die medizinische Versorgung kann kaum jemand bezahlen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion engagieren sich die Dachauer vor Ort. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Situation vor Ort deutlich verschärft – und der Unterstützung neue Bedeutung verleiht.

Der Erlös hätte wohl sogar höher ausfallen können. 30 bis 40 Paar Socken mehr wären laut Elfriede Müller locker noch weggegangen. Die Frauen, die aus dem ganzen nördlichen Landkreis kommen, haben im vergangenen Herbst begonnen zu sticken, häkeln und basteln. Dieses Jahr geht es früher los: Der Handarbeitskreis des BRK Kreisverbands trifft sich ab April regelmäßig. Alle seien willkommen, ob erfahren oder Einsteiger. Der erste Termin ist am 3. April um 14.30 Uhr im BRK-Lehrsaal "Henry Dunant", Blumenstraße 34 – 36.

Lesen Sie dazu auch