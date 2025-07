Geldbeutel auf dem Schloßfest gefunden: Doch das Bargeld war geklaut

Auf dem Schloßfest wurde ein Geldbeutel gefunden, der noch vor Ort der Polizei Neuburg übergeben worden war. Die Beamten konnten die Besitzerin ermitteln, da Ausweispapiere in der Geldbörse steckten. Als die 41-jährige Dame aus Liechtenstein am Sonntag ihre Geldbörse bei der Polizei abholen wollte, stellte sich heraus, dass durch bislang Unbekannten aus dem Portemonnaie Bargeld in Höhe von rund 100 Euro sowie der Führerschein der Dame entwendet wurde. (AZ)

