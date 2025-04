Gestiegene Anforderungen: Gemeinden planen gemeinsames Standesamt in Oberhausen

Die Gemeinden Burgheim, Ehekirchen, Oberhausen und Rennertshofen wollen zum 1. Januar 2026 ihre Kapazitäten bündeln und die jeweiligen standesamtlichen Aufgaben auf ein gemeinsames Standesamt übertragen. Der Gemeinderat Ehekirchen hat in seiner Sitzung am Dienstag dem Vorhaben einstimmig zugestimmt. „Der Aufwand wird immer mehr, die Aufgaben komplexer“, begründet Geschäftsleiter Marc Beinen die Pläne. Änderungen im Namensrecht oder auch das neue Selbstbestimmungsrecht würden für Herausforderungen sorgen. Außerdem sei es mittlerweile schwierig, Personal mit der entsprechenden Ausbildung – ein abgeschlossenes Studium zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin – zu finden.

Seit über einem Jahr sei man schon in Planung, um „ein großes und effektives Standesamt“ zu bekommen. Durch das neue Rathaus habe sich dafür schnell Oberhausen als neuer Standort herauskristallisiert. Und auch ein Name ist bereits gefunden: Standesamt Oberhausen Mittlere Donau. Der gemeinsame Standesamtbezirk wäre dann verantwortlich für rund 16.500 Einwohnerinnen und Einwohner.

Oberhausen und Burgheim werden dem gemeinsamen Standesamt vermutlich zustimmen

Nach dem Beschluss in Ehekirchen muss nun noch das Gremium in Oberhausen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen – womit zu rechnen ist. „Ich glaube nicht, dass es da zu großen Abweichungen kommt“, sagt Oberhausens Zweite Bürgermeisterin Mini Forster-Hüttlinger. Für die Bürgerinnen und Bürger sei das eine „sehr gute Lösung“. In Burgheim, dessen Standesamt bereits seit 2016 an das Standesamt Neuburg angegliedert ist, ist die Entscheidung im Gemeinderat nur noch Formsache. „Wir machen‘s“, sagt Bürgermeister Michael Böhm. Er verweist nicht nur ebenfalls auf die gestiegenen Fallzahlen und die Komplexität, sondern auch auf den interkommunalen Gedanken. „Es wird immer wichtiger, dass wir kleineren Gemeinden zusammenarbeiten“. Zustimmen muss noch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen. Bei Genehmigung vom Freistaat Bayern können zudem Fördermittel in Höhe von bis zu 50.000 Euro beantragt werden. „Die Chancen stehen gut“, sagt Beinen.

Trauungen kann weiterhin der jeweilige Bürgermeister übernehmen

Für die entstehenden Kosten werden der Gemeinde Oberhausen pro Bürger und Jahr fünf Euro erstattet. „Wenn sich das etabliert hat, wird aber eine genaue Abrechnung erfolgen“, sagt Beinen. Im vergangenen Jahr haben sich in Ehekirchen 14 Paare das Ja-Wort gegeben, 2023 waren es elf. Für Heiratswillige wird sich durch die Pläne aber nichts ändern, sie können auch weiterhin vom jeweiligen Bürgermeister als Standesbeamten getraut werden. Die restlichen standesamtlichen Aufgaben, beispielsweise Geburts- oder Sterbeurkunden ausstellen, würden dann aber ab 1. Januar in Oberhausen erledigt werden.