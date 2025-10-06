Icon Menü
Getankt ohne zu bezahlen: Unbekannter stiehlt Diesel an Tankstelle in Nassenfels

Nassenfels

Unbekannter tankt ohne zu bezahlen

Ein bislang Unbekannter hat in einer Tankstelle in der Tauberfelder Straße in Wolkertshofen für rund 120 Euro getankt und ist ohne zu bezahlen davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen.
    Die Eichstätter Polizei verfolgt derzeit einen Fall von Tankbetrug in Nassenfels. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Im Nassenfelser Gemeindeteil Wolkertshofen hat ein Unbekannter am Mittwoch an einer Tankstelle in der Tauberfelder Straße getankt und ist dann ohne zu bezahlen davongefahren. Wie die Polizei mitteilt, betankte die Person ihr Fahrzeug gegen 7.30 Uhr mit Diesel im Wert von 118 Euro und fuhr anschließend ohne zu bezahlen davon.

    Polizei Eichstätt sucht Zeugen für Tankbetrug in Nassenfels

    Laut Zeugenaussagen soll es sich um ein dunkelblaues oder graues Fahrzeug mit Dachaufbau und Zusatzlichtern auf dem Dach gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/97700 entgegen. (AZ)

