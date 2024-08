Gratis-Konzert in Neuburg: Barockmusik unter freiem Himmel

Am Samstag, 24. August, gibt es im Amalienhof beim Neuburger Schloss „Barock an einem Sommerabend“ zu erleben. Die Stiftung Neuburger Barockkonzerte geht neue Wege und bietet unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt ein eindrucksvolles Musikerlebnis aus der Barockzeit.

Im Barock erlebte Neuburg eine zweite Blüte. Nachdem Ottheinrich Bankrott gegangen war und die Pfalz ihre Bedeutung ein Stück weit verloren hatte, fand die Stadt zu neuem Glanz unter Wolfgang Wilhelm, der neben Düsseldorf auch Neuburg zu einer prunkvollen barocken Residenz ausbaute. Nicht allein die Ausstattung der Hofkirche durch Peter Paul Rubens zeugt von dieser Zeit. Auch der imposante, unter Wolfgang Wilhelms Sohn Philipp Wilhelm erbaute, von zwei Türmen eingerahmte Ostflügel des Neuburger Schlosses, der das Stadtbild bis heute so überragend prägt, ist unverkennbar dem Barock zuzuordnen.

Barocke Pracht im Neuburger Schloss mit Trionfo Barocco

Seit mehr als 75 Jahren lassen die Neuburger Barockkonzerte die barocke Musikwelt Gegenwart werden. In diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen der Stiftung etwas Eigenes einfallen lassen, um Lust auf die Musik dieser glanzvollen Epoche zu wecken. Mit „Trionfo Barocco“ aus Berlin kommt ein Ensemble an die Donau, das in historischen Gewändern auf die Bühne tritt. Auf diese Weise wollen die Verantwortlichen der Stiftung Neuburger Barockkonzerte an die Tradition der Barockkonzerte und deren Markenzeichen in früheren Jahren anknüpfen und die prachtvolle barocke Musikkultur anschaulich werden lassen.

Die neun Musikerinnen und Musiker von Trionfo Barocco, allesamt Mitglieder des „neuen barockorchesters berlin“, sind auf solche Auftritte spezialisiert. Das unter der Leitung von Anna Barbara Kastelewicz in historischer Aufführungspraxis präsentierte Programm verströmt den Glanz und die Vielfalt der barocken Unterhaltungskunst. Es umfasst mitreißende Instrumentalmusik, barocken Belcanto, Tanz und Theatralik, Werke von Antonio Bertali, John Dowland, Johann Heinrich Schmelzer und Wolfgang Amadeus Mozart sowie so bekannte Stücke wie Johann Pachelbels Kanon, Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik, Georg Philipp und Telemanns Trompetensonate. Ein Conférencier begleitet durch das Programm, um auch Konzertbesuchern ohne Vorkenntnisse den Zugang zur barocken Musik zu erleichtern.

Barock an einem Sommerabend am 24. August in Neuburg

Einen weiteren Eindruck aus der spätbarocken bzw. frühklassischen Musikszene vermitteln vor und nach dem Konzert Ausschnitte aus dem mit acht Oscars ausgezeichnetem Kinofilm „Amadeus“ von 1984.

Das Open-Air-Barockkonzert findet am 24. August auf dem Jakob-Balde-Platz (Amalienhof) statt. Bei schlechtem Wetter wird in den Kongregationssaal ausgewichen. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für den ganzheitlichen musikalischen Hochgenuss.

Wer Lust hat auf mehr: Die 77. Neuburger Barockkonzerte bieten vom 10. bis 13. Oktober Barockmusik in mitreißenden Dialogen mit Tango, Jazz, Flamenco und Folk! Karten gibt’s in der Touristinformation am Ottheinrichplatz oder unter www.neuburger-barockkonzerte.de/karten-kaufen.