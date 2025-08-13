Vollbrand: Anhänger mit Heuballen brennt lichterloh – Großeinsatz der Feuerwehr in Adelschlag

Ein brennender Heu-Anhänger hat am Dienstagabend in Adelschlag (Lkr. Eichstätt) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Adelschlag: Anhänger mit Heuballen fängt Flammen – Feuerwehr im Großeinsatz

Nach Angaben der Polizeiinspektion Eichstätt beluden drei Landwirte gegen 21.00 Uhr nahe der Ortsverbindungsstraße Biesenhard/Aicha einen Anhänger mit Heuballen. Kurz nach der Arbeit fing das Heck des Anhängers aus ungeklärter Ursache Feuer. Innerhalb weniger Minuten stand der gesamte Anhänger und ein Teil des angrenzenden Feldes in Flammen. Die Landwirte lösten den Anhänger vom Zugfahrzeug und pflügten das betroffene Feldstück um, um eine Ausbreitung zu stoppen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung brachten den Vollbrand unter Kontrolle. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)