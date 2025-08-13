Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Großeinsatz der Feuerwehr in Adelschlag: Brand eines Heu-Anhängers greift auf Feld nebenan über

Adelschlag/Eichstätt

Vollbrand: Anhänger mit Heuballen brennt lichterloh – Großeinsatz der Feuerwehr in Adelschlag

Ein brennender Heu-Anhänger löst in Adelschlag einen großangelegten Einsatz mit mehreren Feuerwehren aus. Die Flammen greifen sogar auf ein Feld nebenan über.
    • |
    • |
    • |
    In Adelschlag steht ein mit Heuballen beladener Anhänger in Vollbrand – mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.
    In Adelschlag steht ein mit Heuballen beladener Anhänger in Vollbrand – mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Foto: Benedikt Kramer (Symbolbild)

    Ein brennender Heu-Anhänger hat am Dienstagabend in Adelschlag (Lkr. Eichstätt) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

    Adelschlag: Anhänger mit Heuballen fängt Flammen – Feuerwehr im Großeinsatz

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Eichstätt beluden drei Landwirte gegen 21.00 Uhr nahe der Ortsverbindungsstraße Biesenhard/Aicha einen Anhänger mit Heuballen. Kurz nach der Arbeit fing das Heck des Anhängers aus ungeklärter Ursache Feuer. Innerhalb weniger Minuten stand der gesamte Anhänger und ein Teil des angrenzenden Feldes in Flammen. Die Landwirte lösten den Anhänger vom Zugfahrzeug und pflügten das betroffene Feldstück um, um eine Ausbreitung zu stoppen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung brachten den Vollbrand unter Kontrolle. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden