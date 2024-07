Rennradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist ein 76-Jähriger von seinem Rennrad gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei XX mitteilt, war der Radler von Rottmannshart in Richtung Großmehring unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer auf dem Lindacher Weg und wollte nach rechts in Richtung Großmehring abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer den 76-Jährigen. Als Grund gab er laut Polizei die tief stehende Sonne an.

Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der Rennradfahrer schwer an der Wirbelsäule zu und wurde zur weiteren stationären Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Feuerwehren aus Westenhausen und Manching haben den Verkehr geregelt. (AZ)