Grünen-Stadträtin Steffi Kürten wechselt zur CSU

Der Schritt kam überraschend und hat in der Ingolstädter Stadtpolitik für einiges Erstaunen gesorgt: Die Grünen-Stadträtin Steffi Kürten, die in Karlshuld wohnt, verlässt die Fraktion und wechselt zur CSU. Das hat sie in einem Schreiben am Dienstagvormittag, unmittelbar vor der Stadtratssitzung, angekündigt. Als Grund nennt sie eine „systematische Ausgrenzung meiner Person durch das Fraktionssprecherduo Leininger/ Höbusch“. Ihr eigenes Denken und Handeln sei für die Fraktionsarbeit „irrelevant und unerwünscht“ gewesen, weshalb sie sich dazu entschieden habe, „diese für mich belastende und zusehends unerträglicher gewordene Situation nach vier Jahren zu beenden“.

Die Karlshulderin Steffi Kürten behält ihr Stadtratsmandat in Ingolstadt

Ihr Stadtratsmandat will Kürten allerdings nicht niederlegen. Eine neue Heimat hat sie in der CSU-Fraktion gefunden. Sie betont, dass sie mit ihrem Entschluss nicht inhaltlich mit der grünen Programmatik brechen will. „Ich stehe für ‚Hände weg vom Grünring‘, für eine konsequente Frauen-, Gleichstellungs- und Queerpolitik. Ich bin gegen den Ausbau der B16, setze auf den Radverkehr, auf Shared Space und eine eindeutige Klimapolitik, die sich den aufgestellten Klimazielen für Ingolstadt bedingungslos verschreibt“, so Kürten in ihrem Schreiben. „Ich bleibe genau dieser politisch denkende Mensch, nun aber innerhalb der CSU-Fraktion.“

Kürten ist engagiert im Kirchenvorstand ihres Heimatorts und im Dekanatsausschuss der evangelischen Kirche. „Meine politischen Haltungen und Meinungen werden aus meinem ‚Christin sein‘ gespeist. Natur- und Klimaschutz sind beispielsweise nichts anderes für mich, als die Schöpfung zu schützen“, schreibt sie in ihrem Brief.