Ein Fluchtbalkon für die Königsmooser Schule

Eine Entscheidung hatte der Königsmooser Gemeinderat für den Erweiterungsbau der Grundschule noch zu treffen. Soll der Anbau einen Balkon erhalten, der nicht nur als schmuckes Fassadenelement, sondern auch als Sonnenschutz und Fluchtweg dient oder nur einen schlichten, technischen Sonnenschutz?

Lösung mit Balkon kostet 160.000 Euro mehr

„Der Balkon wäre um 160.000 Euro teurer“, schickte Bürgermeister Heinrich Seißler der Diskussion im Gemeinderat voraus, „aber das Personal der Schule hätte ihn gerne, weil er für sie nutzbar wäre“. Für ihn persönlich zähle vor allem das Argument, dass ohne Balkon alle Klassenräume mit einer weiteren Fluchttür ausgestattet werden müssten. Zudem benötige der technische Sonnenschutz Wartung, Reinigung und Instandhaltung, so dass mit höheren Unterhaltskosten zu rechnen sei. Schon die Reinigung der Lamellen von außen sei nicht mehr mit eigenem Personal zu machen und müsste an einen externen Dienstleister vergeben werden. „In der Summe ist das für mich der Grund, den Balkon zu befürworten“, resümierte er.

Es folgte eine kurze Diskussion, die sich vorwiegend an fachlichen Fragen orientierte. Erhard Berger bezweifelte, dass der Balkon den Sonnenschutz vollständig ersetzen werde, und schlug Verbundfenster mit integriertem Sonnenschutz vor, da entfalle die Wartung. „Weißt du, was das kostet?“, konterte Seißler den Vorschlag und erinnerte daran, dass genau diese Idee beim Kindergarten aus Kostengründen abgelehnt worden war.

Josef Golling fragte, ob der Balkon als Fluchtweg nicht schnee- und eisfrei gehalten werden müsse? Wenn gesalzen werde, schade das doch dem Holz? Optisch gesehen befürwortete er jedoch die Balkonlösung. Rundum positiv sah Hans Schiele den Balkon. Er brachte das zusätzliche Argument, Außenjalousien seien nicht nur vandalismusgefährdet, sondern könnten auch von spielenden Kindern beschädigt werden. Zudem müssten zusätzliche Fluchttüren in den Räumen freigehalten werden. „Ich bin für die Funktionalität des Gebäudes ohne zusätzliche Technik“, lautete sein Votum.

Gemeinderat Königsmoos entscheidet sich bei einer Gegenstimme für den Balkon

Auch die Gründung der Balkonpfosten über Brunnenrohre wurde kritisch angesprochen. Gemeinderat und Bauingenieur Bernd Felbermaier beruhigte die Kritiker, das sei eine Standardmethode. Berger warnte davor, zwei verschiedene Gründungssysteme in einem Gebäude zu verwenden, was erfahrungsgemäß nicht funktionieren würde. Am Ende entschied sich die Mehrheit jedoch bei nur einer Gegenstimme für die Balkonlösung.