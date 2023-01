Moorschutz im Dachsholz: Ackerflächen sind jetzt außen vor

Plus Das Grundwasser in der Nähe von Wagenhofen soll erhöht werden. Felder sind davon nicht mehr betroffen. Der Gemeinderat Rohrenfels stimmte den Maßnahmen nun zu.

Den Grundwasserstand erhöhen, um das Moor beim Dachsholz zwischen Obermaxfeld und Altmannstetten zu schützen: Dieses Projekt hat der Donaumoos-Zweckverband am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung Rohrenfels vorgestellt. Neu ist das Vorhaben des Verbands nicht. Im Juni 2019 stellte Jan Rauschenberg die geplanten Schutzmaßnahmen zum ersten Mal der Gemeinde vor.