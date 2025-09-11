Güterzug fährt bei offener Schranke durch Weichering: Bürgermeister entsetzt über Reaktion

Thomas Mack (CSU) ist außer sich. „Das geht nicht. In solchen Fällen muss man normal sofort die 110 wählen.“ Worüber sich der Bürgermeister so echauffiert: Vergangenen Mittwoch, 3. September, blieben in seiner Gemeinde Weichering beim Bahnübergang am Wasserwerk die Schranken offen, während ein Güterzug durchfuhr. Eine Spaziergängerin hatte dies gefilmt und die Information an die Gemeinde weitergegeben – per Email. Es war bereits späterer Nachmittag und damit ein Zeitpunkt, an dem die Mitarbeitenden kurz vor dem Feierabend seien, die Mail hätte auch untergehen können. „Wir müssen die Leute sensibilisieren, dass sie da schnell handeln. Beim nächsten Mal kann es auch Tote geben“, so der Bürgermeister. Denn am Bahnübergang in Weichering gibt es keine Ampel, wie sie an unbeschrankten Übergängen üblich ist. Erst vor kurzem hatte es bei einem unbeschrankten Bahnübergang in Manching einen tödlichen Unfall gegeben.

Auch Heinz Rindelbacher von der Neuburger Polizei empfiehlt in solchen Fällen einen Anruf statt einer E-Mail. „Wir haben erst im Anschluss durch die Gemeinde erfahren, dass die Schranken nicht geschlossen waren“, so der Polizeichef. „Wenn es um Leib und Leben geht, ist es schlecht, nur eine schriftliche Mitteilung zu schicken. In solchen Fällen muss sofort der Notruf verständigt werden.“

Die Deutsche Bahn weiß nicht von dem Vorfall in Weichering

Aus welchem Grund die Schranken erst zeitversetzt geschlossen wurden, ist jedoch unklar. Die Bahn selbst, als Betreiber des Übergangs, weiß auch über eine Woche nach dem Vorfall nichts davon. „Nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung ist uns kein entsprechender Vorfall in der vergangenen Woche bekannt“, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. „Sollten die Schrankanlagen kurzfristig ausfallen, hält der Zug an, gibt ein Pfeifsignal ab und fährt nur dann langsam weiter, wenn der Bahnübergang frei ist.“ Doch das Video zeigt: Der Zug hat vor dem Übergang nicht angehalten. Bereits zum Jahreswechsel 2023/2024 gab es Probleme am Bahnübergang: Über drei Monate lang blieb dieser gesperrt. Damals wie heute kritisiert Mack auch die Kommunikation mit der Deutschen Bahn. „Es gibt für uns keine Notfallnummer und keinen direkten Kontakt. Das ist echt schwierig“, so der Rathauschef.