Es ist eine gute Nachricht für die Bildungslandschaft in der Region: Das Gymnasium Gaimersheim soll erweitert werden und künftig von 800 auf eine Schülerzahl von 1200 anwachsen. Dazu ist ein Erweiterungsbau geplant, in den der Bauherr, der Zweckverband Stadt Ingolstadt und Landkreis Eichstätt, rund 26 Millionen Euro investiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sowie der höheren Übertrittsquote aufs Gymnasium steht die Region vor der Aufgabe, Kapazitäten auszuweiten. Daher ist auch die Erweiterung des Gymnasiums Gaimersheim erforderlich.

Baubeginn am Gymnasium Gaimersheim ist im Jahr 2025

„Wir leisten hier eine gute Teamarbeit“, lobte der Eichstätter Landrat Alexander Anetsberger die Zusammenarbeit mit der Stadt Ingolstadt bei einem Treffen. Dem konnte Oberbürgermeister Christian Scharpf nur zustimmen und betonte: „Ich bin sehr froh, dass wir die Erweiterung als Zweckverband gemeinsam stemmen. Die Erweiterung ist eine Erfolgsgeschichte.“ Dass die Schulentwicklung absolute Priorität habe, betonte der Ingolstädter Bildungsreferent Marc Grandmontagne. Für die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sei der Ausbau des Gymnasiums Gaimersheim ein sehr gutes Signal.

Für die Schule stelle die Maßnahme einen Gewinn dar, betonte Schulleiterin Christine Schmid-Mägele: „Der bestehende Bau ist ja eine klassische Flurschule. Im Anbau können künftig moderne pädagogische Konzepte umgesetzt werden.“

Bis es so weit ist, dauerte es noch etwas. Der geplante Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2025, die Fertigstellung soll dann zwei Jahre später erfolgen. (AZ)