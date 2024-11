Handwerker stürzt von einer Leiter und verletzt sich

Ein 34-jähriger Handwerker war am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in einem Wohnhaus an der Schlüterstraße in Ingolstadt mit Reparaturarbeiten an einem Dachfenster beschäftigt, als seine Leiter unter ihm wegrutschte. Der Mann stürzte daraufhin laut Polizei rund zweieinhalb Meter in die Tiefe.

Nach dem Sturz von einer Leiter musste ein Handwerker von der Feuerwehr geborgen werden

Wegen seiner Rückenverletzungen mit die Feuerwehr den Mann mithilfe einer Drehleiter aus dem zweiten Stock bergen, anschließend kam er ins Krankenhaus. Da der Mann die Leiter selbst aufgestellt hat, geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.