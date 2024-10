Dieb stiehlt Handy aus Neuburger Dönerladen

Ein 29-Jähriger aus Neuburg hat am Dienstagnachmittag in einem Dönerladen in der Schrannenstraße das Handy eines 15-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, lud der Jugendliche aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sein Handy an einem unbenutzten Kundentisch, als der 29-Jährige den Imbiss betrat und einen Döner bestellte. Weil er den Döner nicht bezahlen konnte, ließ er als Pfand seinen Ausweis zurück und verließ den Laden.

Polizei Neuburg findet mutmaßliches weiteres Diebesgut in der Wohnung des Täters

Kurz darauf stellte der 15-Jährige fest, dass sein Handy verschwunden war. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Wohnadresse des 29-Jährigen und traf dort auf den geständigen Dieb. Auch das Handy wurde in seiner Wohnung gefunden und sichergestellt. Dabei stießen die Beamten zudem auf zwei weitere Mobiltelefone und sechs Laptop, für die der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Herkunft dieser Geräte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)