Erfolgreiche Leistungsprüfung der FFW Heinrichsheim

Bei angenehmem Herbstwetter legten zwei Gruppen der FFW Heinrichsheim erfolgreich die Leistungsprüfung in allen Stufen ab. Unter den strengen Augen der Schiedsrichter Kreisbrandinspektor Alois Speth und Stephanie Speth, beide aus Bergheim, trat zunächst eine „Bronzegruppe“ an, die ihre Premiere mit null Fehlern absolvierte. Die Erleichterung war den Neulingen deutlich anzusehen. Während in der zweiten Gruppe ebenfalls zwei Teilnehmer erstmalig antraten, legten dort auch fünf Teilnehmer die letzte Prüfung „gold-rot“ ab. Kommandant Michael Ebert und Vorstand Bernhard Hillebrand zeigten sich ob der erbrachten Leistungen sehr zufrieden über die gelungene Mischung aus Newcomern und Routiniers. Mut für die Zukunft macht insbesondere auch, dass die Jugendfeuerwehr vor einigen Wochen unter der Anleitung von Jugendwart Michael Wiest sehr erfolgreich die Bayerische Jugendleistungsspange abgelegt hat. Anschließend waren alle Prüfungsteilnehmer, Aktive, Jugendliche und Schiedsrichter zu einem gemeinsamen Schäuferlessen ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen.

