Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Dienstag gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Staatstraße in Richtung Kösching ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Kipfenberger erkannte zu spät, dass die drei vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Er fuhr mit seinem Transporter auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf und schob in Folge drei Fahrzeuge ineinander. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeugführer der vorderen Autos leicht verletzt, wie die Polizei berichtet. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt, eine Person wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 36.000 Euro. Die Feuerwehren aus Lenting und Hepberg waren zur Unterstützung und zur Verkehrslenkung vor Ort, ebenso das Straßenbauamt Eichstätt wegen auslaufender Betriebsstoffe. Die Straße musste wegen Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. (AZ)

