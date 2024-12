Auffahrunfall mit einem Verletzten

Auf der A 9 bei Hepberg ereignete sich am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein Auffahrunfall mit zwei Autos und einem Sattelzug. Alle drei Fahrzeuge fuhren auf dem rechten Fahrstreifen und der Sattelzug musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Das dahinterfahrende Auto konnte ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen. Ein weiteres Auto fuhr allerdings hinten auf und schob das Fahrzeug davor auf den Sattelzug. Durch den Aufprall wurde ein 40-jähriger Beilngrieser leicht verletzt, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, ist ein Gesamtschaden von 30.000 Euro entstanden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn musste in beide Richtungen zur Unfallaufnahme und Abschleppung der Fahrzeuge gesperrt werden. Die Feuerwehr Hepberg war zur Unterstützung, zur Verkehrsabsicherung und zur Ölbindung vor Ort. (AZ)

