Sechs Verletzte bei Unfall nahe Stammham

Bei einem Unfall zwischen Hepberg und Stammham wurden sechs Personen verletzt, darunter auch Kinder. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Am Montagnachmittag war eine 73-jährige Autofahrerin von Stammham in Richtung Hepberg unterwegs und wollte nach links in die Einmündung zum Köschinger Forst West abbiegen. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte laut Polizei zu spät, dass die Frau wegen des Gegenverkehrs abgebremst hatte und krachte auf das stehende Auto.

Bei Unfall bei Stammham waren mehrere Kinder beteiligt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 73-Jährigen in den Gegenverkehr geschoben, wo es mit dem Wagen einer 44-Jährigen zusammenstieß. In allen beteiligten Autos saßen Kinder. Bei dem Unfall wurden nach Polizeiangaben eine Person schwer und fünf weitere leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Straße für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Luftrettung brachte eine Notärztin zur Unfallstelle. (AZ)