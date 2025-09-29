Heustadel bei Nassenfels gerät in Brand – Kripo nimmt Ermittlungen auf

In der Nacht auf den heutigen Sonntag hat in Wolkertshofen in der Gemeinde Nassenfels ein Heustadel gebrannt. Wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht, wurden gegen 3.10 Uhr die Rettungskräfte über den Brand in der Kirchstraße informiert. Der Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer in der Scheune zu löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Ursache unklar – Kripo Ingolstadt ermittelt nach Brand in Heustadel

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude, nach Angaben der Polizei wurde auch niemand bei dem Brand verletzt. Die Ursache des Feuers und die Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat hierzu die Ermittlungen übernommen. (AZ)