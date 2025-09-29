Icon Menü
Heustadel bei Nassenfels gerät in Brand – Kripo nimmt Ermittlungen auf

Nassenfels

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in Wolkertshofen bei Nassenfels ein Heustadel gebrannt. Die Brandursache ist unklar, nun ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt
    Nach dem Brand eines Heustadels bei Nassenfels ermittelt die Kriminalpolizei
    Nach dem Brand eines Heustadels bei Nassenfels ermittelt die Kriminalpolizei Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Nacht auf den heutigen Sonntag hat in Wolkertshofen in der Gemeinde Nassenfels ein Heustadel gebrannt. Wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht, wurden gegen 3.10 Uhr die Rettungskräfte über den Brand in der Kirchstraße informiert. Der Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer in der Scheune zu löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

    Ursache unklar – Kripo Ingolstadt ermittelt nach Brand in Heustadel

    Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude, nach Angaben der Polizei wurde auch niemand bei dem Brand verletzt. Die Ursache des Feuers und die Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat hierzu die Ermittlungen übernommen. (AZ)

