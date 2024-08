103-Jährige aus Neuburg: Sie „skypt“ gerne und geht aufs Volksfest

Sie wechselt zwischen Wienerisch und Bayerisch, fühlt sich in Österreich genauso wohl wie in Bayern. Hilde Zerava stammt aus Hütting, lebte mit den Eltern in Neuburg und zog als Hochzeiterin nach Wien. Jetzt ist sie 103 Jahre alt geworden.

Derzeit „residiert“ sie mit Schwiegertochter Christine wieder in Neuburg, besuchte das Volksfest und feierte mit den Nachbarn ausgiebig ihren besonderen Geburtstag. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schaute zum Gratulieren vorbei und stellte begeistert fest: „Ihre Einstellung ist wirklich beneidenswert.“

Mit Frohsinn und wachem Geist geht die Jubilarin in jeden Tag. Sie bedankte sich für die Geschenke beim Volksfest („ein Herzerl“) und fühlte sich durch die Besuche der Nachbarn und des Oberbürgermeisters „sehr geehrt“. Ein besonderes Lebensrezept könne sie nicht anbieten. Frohgemut, Arbeit und positives Denken seien aber nicht schlecht. „Und ein Schnapserl geht immer noch“, sagt Hilde Zerava. Schließlich sei sie lange genug Bedienung in einem Wiener Lokal gewesen.

Hilde Zerava: Mit 103 Jahren pendelt sie zwischen Wien und Neuburg

Ihr Sohn ist leider schon verstorben, aber sie „skypt“ regelmäßig mit ihrer Tochter Helga in Vancouver. Die 82-Jährige ist Schriftstellerin und IT-Expertin. Die Mutter hat sie bereits mehr als 30 Mal in Kanada besucht und sie würde das auch immer noch tun, aber die Fluggesellschaften lehnen sie wegen ihres hohen Alters ab. In die alte Heimat Neuburg zieht es Hilde Zerava jedes Jahr mehrmals zurück. Mit dem Engagement ihrer Schwiegertochter und Nachbar Rudolf Kaufer sind diese Reisen noch möglich.

Hilde Zerava ist in Hütting geboren, ihr Vater arbeitete in der Landwirtschaft des Grafen von Moy. Als junge Frau zog sie mit ihrer Familie in die Neuburger Altstadt. Sie wohnten in dem Mehrfamilienhaus zwischen Gasthof „Zur Traube“ und Druckerei Loibl. „In der Amalienstraße neben uns hatte Familie Bachmann einen kleinen Laden. Es war eine schöne Zeit.“

Hilde Zerava arbeitet als Telefonistin am Neuburger Flugplatz

Das änderte sich gegen Kriegsende. Die junge Hilde Zerava arbeitete als Telefonistin am Neuburger Flugplatz und erlebte die Bombardierungen des Platzes 1943 und 1944 durch alliierte Bomberverbände. „Wir hatten Angst und flüchteten immer in die Keller der Bauernhöfe in Marienheim und Zell.“ Am Flugplatz arbeitete auch ihr späterer Mann als Soldat. 1947 zog sie mit ihm und den beiden Kindern in seine Heimat Wien.

Nach anfänglichem Heimweh hatte sich Hilde Zerava bald eingewöhnt in der österreichischen Hauptstadt. Ihr Ehemann ist vor zwölf Jahren mit 97 Jahren gestorben. Heute wohnt sie mit Schwiegertochter Christine im Bezirk Ottakring „mit Blick auf die Stadtmitte und den Stephansdom“. Sie fühlt sich wohl in Wien, einer gastfreundlichen Stadt. „Aber in Neuburg sehen wir uns schon wieder?“, fragte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Ich werde mich bemühen“, antwortete die 103-Jährige.