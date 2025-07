Hilfe und Hoffnung: Wie der Verein Elisa in 25 Jahren geholfen hat

Auf die Geburt des kleinen Arthur hat sich Anna S. (Name ist der Redaktion bekannt) aus Pfaffenhofen riesig gefreut. Nach jahrelangen Versuchen hat es 2021 mit 36 Jahren endlich geklappt. Eine normale Schwangerschaft folgte, Entbindung in der 40. Woche. Doch dann der Alptraum: Beim Geburtsvorgang Komplikationen, Arthur bekommt nicht genug Sauerstoff. Der Kleine wird in die Neuburger Kinderklinik transportiert. Dort erfahren Anna und ihr Mann, dass Arthur einen schweren Hirnschaden davongetragen hat, eine Heilung unmöglich ist. Anna befindet sich noch im Schockzustand, als es nach einer Woche heißt, sie könne ihr Baby jetzt mit nach Hause nehmen. Zum Sterben.

Diana Strassburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis