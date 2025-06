Neuburger Schloßfest: Wie groß war der Hitzeschock beim Steckenreitertanz?

Brutale Hitze herrschte am Sonntag in der Neuburger Altstadt. Unerbittlich brannte die Sonne auch im Hof des Neuburger Schlosses – dem Ort, an dem stets der Steckenreitertanz und weitere Tanzspiele der Kinder stattfinden. Zwei Veranstaltungen waren aufgrund der Temperaturen abgesagt worden, um die jungen Akteure zu schützen. Einige Mädchen erlitten offensichtlich nach dem Tanz um 12 Uhr hitzebedingt einen Schwächanfall. Eltern üben teils heftige Kritik an den Verantwortlichen, die Vorfälle würden kleingeredet werden. Der Verkehrsverein sieht das Thema eher „aufgebauscht“.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hitze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis