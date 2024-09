Hoch über Neuburg: Fluggruppe Neuburg begeistert bei zwei Flugtagen

Das Ferienangebot des Kreisjugendrings ist riesig und breit gefächert. Da findet jeder etwas. Auch diejenigen, die hoch hinaus wollen. Die Fluggruppe Neuburg hat auch dieses Jahr wieder Rundflüge über Neuburg angeboten. Und auch heuer ließen sich die vielen Interessierten nicht zweimal bitten, Neuburg und Umgebung von oben zu erkunden. Eingeladen waren Groß und Klein, ihre Heimat aus der Luft zu erleben.

Obwohl der erste von insgesamt zwei Flugtagen wetterbedingt kurzfristig vorverlegt werden musste, seien alle Plätze komplett ausgebucht gewesen, berichtete der erste Vorsitzender der Fluggruppe Neuburg, Wolfgang Hesche. „Auch das sehr heiße Wetter konnte niemanden davon abbringen, auf dem Fliegerhorst in Neuburg vorbeizuschauen.“ Neben den Kindern habe sich auch so manche Mama nach kurzer Überzeugungsarbeit spontan dazu entschlossen, ebenfalls ins Cockpit zu steigen, freute sich Wolfgang Hesche über die so positive Resonanz. Er und die anderen Mitglieder der Fluggruppe erleben bei der Aktion, wie besonders diese Rundflüge für die kleinen und großen Passagiere sind, die meist noch nie in einem Sportflugzeug gesessen haben.

Der Verein weist übrigens darauf hin, dass Mitflüge nicht nur im Rahmen des Ferienprogramms möglich sind. Das Angebot und Details dazu findet man auf der Website des Vereins: auch sonst werden Passagierflüge angeboten. Details und Infos auf www.fluggruppe-neuburg.de .