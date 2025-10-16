Hochwasserschutz: Wie 22 Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen wollen

Es war die Nacht vom 31. Mai auf 1. Juni 2024, als die Paar über die Ufer trat und eine Hochwasserkatastrophe auslöste, wie sie in der Region nie zuvor erlebt worden war. Land unter in Schrobenhausen, Baar-Ebenhausen und vielen anderen Orten entlang des Flusses, Schäden in der Summe von mehreren hundert Millionen Euro und zwei Todesopfer. Das Ausmaß der Flut, die Anstrengungen der Rettungskräfte, aber auch die Wut und Angst der Betroffenen hat Landtagsabgeordneter Roland Weigert (FW) in jener Nacht und in den Tagen darauf unmittelbar erlebt.

Aus diesen Erfahrungen und Erlebnissen heraus und um von der Paarquelle bis zur Mündung den Hochwasserschutz zu verbessern, initiierte er nur drei Wochen nach dem verheerenden Ereignis zusammen mit dem Pfaffenhofener Landrat Albert Gürtner und betroffenen Bürgermeistern eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE), die sich seitdem auf 22 Städte und Gemeinden in drei Landkreisen ausgerollt hat. Was dieser Verbund tut, welches Ziel er verfolgt und wer daraus einen Nutzen zieht, soll im Folgenden erklärt werden.

Was macht die Arbeitsgemeinschaft Solidarischer Hochwasserschutz?



Die ARGE ist entstanden, um die Menschen im Einzugsgebiet der Paar so schnell wie möglich besser vor Hochwasser und Starkregen zu schützen. Dabei wird auf den Zusammenhalt zwischen Ober- und Unterliegern gesetzt – daher auch der Name „Solidarischer Hochwasserschutz“. Weil technische Schutzeinrichtungen allein nicht ausreichen und im Fall von Schrobenhausen auch nicht vor 2035 realisiert werden, sollen dezentrale Maßnahmen in der Flur sowie ein Frühwarnsystem ergänzende und schnellere Lösungen bringen. Diese Möglichkeiten auszuloten und umzusetzen, ist die Aufgabe der ARGE.



Wer ist Mitglied in diesem Verbund?

Die ARGE Solidarischer Hochwasserschutz wurde von neun Kommunen aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen gegründet. Mittlerweile haben sich 22 Städte, Märkte und Gemeinden auch aus Aichach-Friedberg angeschlossen, an diesem Donnerstag kommt mit Friedberg aller Voraussicht nach das nächste Mitglied dazu. Dazu gehören auch Orte abseits der Paar, wie etwa Weichering, die sich als solidarischer Partner, aber auch als Nutznießer des Zusammenschlusses verstehen. Stimmt Friedberg dem Beitritt zu, deckt der Verbund ein Gebiet mit rund 200.000 Menschen ab.



Warum wurde aus der Arbeitsgemeinschaft ein Verein?



Im Juli 2025 wurde die bis dato lose Initiative in einen rechtsfähigen Verein gegossen. Das war sinnvoll und notwendig, weil nur dann Fördermittel fließen können. Vorsitzender ist Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner, aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind im Vorstand Weicherings Bürgermeister Thomas Mack als einer seiner Stellvertreter der Karlshulder Bürgermeister Michael Lederer als Schatzmeister und der Karlskroner Bürgermeister Stefan Kumpf als Kassenprüfer vertreten. Neben dem Vorstand soll demnächst auch ein Fachbeirat mit Experten aus Wasserwirtschaft, Wissenschaft und Verbänden berufen werden, der den Verein thematisch berät. Politische Unterstützung durch Landtags- und Bundestagsabgeordnete soll in einem Kuratorium gebündelt werden.



Was genau hat der Verein jetzt vor?

Oberstes Ziel ist es, möglichst zügig Maßnahmen umzusetzen, die weit vor der Fertigstellung der in Schrobenhausen geplanten Dämme und Betonmauern wirksam auf Überschwemmungen und Hochwasser reagieren. Das können unter anderem Retentionsräume oder höher verlegte Flurwege mit einem gesteuerten Ablauf sein. Um Eigentümer und Entscheidungsträger von der Wirkung solcher Maßnahmen besser überzeugen zu können, soll ein sogenannter Digitaler Zwilling der Paar erstellt werden. Das ist ein virtuelles Abbild der Realität, das die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen auf den Hochwasserschutz simulieren und visualisieren kann.

Darüber hinaus soll ein Frühwarnsystem in den Mitgliedskommunen installiert werden. Das sind etwa Wetterstationen, Sensoren im Boden und an Gewässern sowie Satellitendaten, die Echtzeitdaten erheben und mithilfe einer KI Vorhersagen treffen und Warnungen aussprechen können. Diese bekommen Bürger, Behörden und Rettungskräfte ähnlich der NINA-Warnapp aufs Smartphone, via Telefon oder per Mail. Bei starkem Regen liegt die Vorwarnzeit etwa bei 15 bis 30 Minuten, bei drohendem Hochwasser bei etwa zwölf Stunden.

Wo kommt die Technik her und was kostet sie?

Die Erstellung eines Digitalen Zwillings sowie die Installation eines Hochwasser-Frühwarnsystems müssen europaweit ausgeschrieben werden. Die Umsetzung übernehmen Tech-Unternehmen. Der Landkreis Pfaffenhofen hat auf eigene Kosten als Investition in seinen Katastrophenschutz bereits im Sommer ein Frühwarnsystem auf seinem Gebiet installieren lassen, sodass das restliche ARGE-Gebiet nur noch ergänzt werden muss. Für den Aufbau des Digitalen Zwillings und des Frühwarnsystems gibt es Fördergelder in Höhe von 900.000 Euro. Zehn Prozent der Kosten bezahlt die ARGE aus den Mitgliedsbeiträgen ihrer Kommunen - das sind ein Euro pro Einwohner pro Jahr.

Wie schnell kann das Vorhaben umgesetzt werden?

Die Ausschreibung soll Anfang 2026 erfolgen und mit einem Dringlichkeitsvermerk versehen werden. Dadurch erhoffen sich die Akteure, bereits im März 2026 mit der Umsetzung starten zu können. Ziel ist es, dass Digitaler Zwilling und Frühwarnsystem Ende 2026 einsatzfähig sind.

Wer kümmert sich federführend um die Aufgaben der ARGE?

Im Augenblick teilen sich die Büroleiter von Roland Weigert und Albert Gürtner (Thomas Assenbrunner und Marcus Csiki) das operative Geschäft und werden von Mitarbeitern aus dem Landratsamt Pfaffenhofen sowie Alexander Poser von Wipfler-Plan, der von Anfang an als Hochwasserschutz-Experte mit ins Boot geholt wurde, unterstützt. Künftig soll diese Aufgabe aber als Dienstleistung vergeben werden, das heißt, die Beratung, Fördermittelaquise und Kommunikation liegt dann in den Händen eines beauftragten Büros. Die Kosten dafür werden durch Fördermittel und die Mitgliedsbeiträge gedeckt.

Was hat das Aktionsprogramm „Schwammregion“ damit zu tun?

Vor einem Jahr wurden die neun Gründungsmitglieder der ARGE vom Landwirtschaftsministerium als Schwammregion ausgewählt. Darunter ist kein klassischer Hochwasserschutz zu verstehen, sondern Maßnahmen, die den Boden grundsätzlich saugfähiger machen, sodass er auf natürliche Weise mehr Wasser aufnehmen kann. Es geht also um wassersensible Gestaltungsmöglichkeiten, die (zu) trockenen Böden entgegenwirken. Dazu sollen Landwirte, Grundstückseigner, Kommunalpolitiker und Vertreter von Fachbehörden zusammengebracht, Lösungen erarbeitet und staatliche Fördergelder für die Umsetzung angezapft werden. Diese Aufgabe wird ebenfalls über das Dienstleistungsbüro der ARGE abgewickelt.