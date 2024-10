Hundeverbot auf Volksfest: Was Experten dazu sagen

Ohne den Hund auf das Volksfest? Für viele Tierliebhaber ein unvorstellbares Szenario, schließlich ist der Hund ein vollwertiges Familienmitglied und somit im Idealfall auch überall mit dabei. Für die Herrchen und Frauchen unter den Besuchern des Ingolstädter Volksfests stehen daher in diesem Jahr harte Entscheidungen an, denn die Stadt Ingolstadt hat ein Hundeverbot erlassen. „Im Interesse des Tierwohls und zur Sicherheit für Besucher/-innen sind Hunde auf dem Volksfest verboten“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturamts. Ausgenommen von dem Verbot sind lediglich Blindenhunde. Doch ist es wirklich nötig, die Vierbeiner von dem ganzen Spaß auszuschließen? Und was ist mit dem Volksfest und dem Schlossfest in Neuburg, wo ähnliche Bedingungen herrschen?

