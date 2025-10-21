Die Iberl-Bühne zu Gast in Bergheim: Ein Pfarrhof voller Geheimnisse

Ein „mittleres Wunder“ haben die Theaterbesucher am Sonntagabend in der ausverkauften Bergheimer Dorfhalle erlebt. Dort ist ausnahmsweise einmal nicht der Bergheimer Komödienstadl aufgetreten, sondern die Iberl-Bühne aus München. Die hat ein komödiantisches Feuerwerk rund um Anstand und Moral auf die Bühne gebracht. „Hollerküacherl“, eine Posse aus der Feder von Iberl-Bühnengründer Georg Maier, spielt in einem dörflichen Pfarrhof in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, kommt aber alles andere als an- oder gar verstaubt daher.

Im Pfarrhof entspinnt sich in „Hollerküacherl“ eine schlüpfrige Posse

Wenn Pfarrhaushälterin Felicitas (Raphaela Maier) in Fahrt gerät, macht sie ihrem Spitznamen als „Zölibatsverstärkerin“ alle Ehre. So betitelt der Dorfpfarrer (Rudi Pauker) seine Perle. Manchmal weiß er selbst nicht, wer im Pfarrhof das Anschaffen hat. Fragt er sein Faktotum, den Zachei (Markus Neumaier), dann stutzt der kurz und meint mit wissendem Blick auf Hochwürden: „Sie net“. Was der Pfarrer seufzend zur Kenntnis nimmt und sich fragt, ob er wenigstens noch die Heilige Messe halten darf. Selbst dieses Privileg stellt Felicitas infrage. Zumindest was die Predigt angeht – jedenfalls dann, wenn der Pfarrer das falsche Thema wählt. Ein solches hat er sich aus Felicitas Sicht für den kommenden Sonntag vorgenommen. Der heiligen Maria Magdalena will er sich auf der Kanzel widmen. Geht gar nicht, findet sie. „Heilig, die?“, wütet Felicitas und kündigt ihrem Chef einen Generalstreik aller Weiberleut aus dem Dorf an, sollte der Pfarrer nicht von seinem Vorhaben Abstand nehmen. Keine Frau werde den Gottesdienst besuchen, prophezeit die Pfarrköchin, „alle stehen voll hinter mir“.

Da hilft nur eines: Aussitzen, bis der Sturm vorübergeht. Doch als Felicitas in Zacheis Kammer aufräumen will, wird ein heftiger Orkan aus der bislang nur rauen Prise. Findet sie doch dort im Bett ein Frauenzimmer im Nachthemd vor. Mit überschlagender Stimme fordert sie den Rauswurf des „Hurenbocks“ aus dem Pfarrhof. Zumindest dürfe Zachei die Glocken nicht mehr läuten. Ein Vorschlag, den der nur zu gerne annehmen würde, da er sich als Mesner mit Glockenläuten und Klingelbeutel eh schon ausgelastet sieht und nun noch den Totengräberdienst übernehmen muss, nachdem der alte Totengräber tot auf einem frischen Grabhügel aufgefunden wurde.

Die Stimmung im Pfarrhof ist also höchst explosiv. Genau richtig für knochentrockenen Humor, urbayrisch-derben Grant, Situationskomik und jede Menge Kreativität. Ob Zachei sich eine herzerwärmende Samaritergeschichte zu dem Mädel in seiner Kammer ausdenkt – die nur wenige Minuten später wie ein Kartenhaus zusammenbricht – oder ob er zu nächtlicher Stunde das „mittlere Wunder“ produziert, das dem Pfarrer eine volle Kirche bescheren soll und Felicitas‘ Frauenstreik untergräbt – es darf herzhaft gelacht werden. Schmecken müssen Zacheis Hollerküacherl nicht, auch die Klumpen im Teig, die Hochwürden moniert, sind egal. Hauptsache, das Wunder wirkt.

Das starke Ensemble der Iberl-Bühne liefert beste Unterhaltung in Bergheim

Kreativ zeigt sich der Autor auch bei der Todesursache des Totengräbers, dem ein zweiter Todesfall auf ähnliche Weise folgt. Welche Rolle der Schurz und das Loch in selbigem spielen, soll hier ebenso wenig verraten werden wie die zwielichtige Rolle des angeblichen Orgelbauers Schleicher (Hansi Kraus). Am Ende zieht der Pfarrer die Fäden an sich, befriedet die Situation, wobei der Zweck die Mittel heiligt und das alte Sprichwort von dem, der den ersten Stein werfe, bewahrheitet sich wieder einmal. Beste Unterhaltung für Freunde des Volkstheaters, spritzig, temperamentvoll, ohne Längen und mit Pfiff, dazu ausgezeichnete Darsteller, allen voran Raphaela Maier und Markus Neumaier.