Illdorf

vor 33 Min.

Im kleinen Illdorf gibt es jetzt eine Kleinkunstbühne

Plus Auf dem Dorf ist nicht los? Von wegen. Dank zweier Ehepaare gibt es in Illdorf ein feines Kulturprogramm. Die Finanzierung klappt durch eine clevere Idee.

Von Elisabeth Sutner Artikel anhören Shape

Kleinkunst in Illdorf, das wärs. Anfangs war es nur ein Gedanke, eine Idee, die manche vielleicht für verrückt halten. In einem Dorf mit nicht mal 400 Einwohnern sowas aufziehen? Bernd Reißner und Hans Meier haben vor gut zehn Jahren am 40. Geburtstag Reißners noch davon geträumt. Seit 2022 ist sie Wirklichkeit. Auf eigene Faust organisieren die Ehepaare Reißner und Meier seitdem die Kleinkunstbühne "Zum Krautgarten" im beschaulichen Illdorf. Der Erfolg gibt ihnen recht.

Er habe sich schon immer gern live Musik oder Kabarett angeschaut, aber wenn man Kinder hat, sei das nun mal nicht so einfach. Und vor allem müsse man immer recht weit fahren, erzählt Reißner. Also warum nicht im eigenen Dorf? Der Name "Zum Krautgarten" stand auch relativ schnell fest, denn bei den jetzigen Fußballplätzen waren früher Krautgärten, erzählen Bernd Reißner und Hans Meier.

