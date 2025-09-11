Strom vom Feld: In Rennertshofen wird ein neuer Solarpark gebaut

Von Rennertshofen und von Hatzenhofen aus wird man bald am Sigloher Hang ein Feld von Photovoltaikpaneelen sehen können. Mit dem Spatenstich am Mittwoch begannen dort offiziell die Bauarbeiten für ein Freiflächen-Sonnenkraftwerk, das die Ingolstädter Firma Anumar plant und errichtet.

Neuer Solarpark bei Siglohe und Hatzenhofen

Anumar-Chef Markus Brosch freute sich sichtlich, dass er wieder in seiner Heimatgemeinde aktiv werden darf. Nach der Anlage bei Kienberg, die 2016 entstanden war, ist dies die zweite PV-Anlage auf Rennertshofener Flur. Das Kraftwerk wird eine Leistung von 15 Megawatt peak haben und ist die erste Anumar-Anlage mit Stromspeicher. „So können wir zu Spitzenzeiten Strom speichern, der dann nachts oder bei schlechtem Wetter ins Netz abgegeben wird“, erklärte Brosch.

Auf einer Fläche von knapp zwölf Hektar werden rund 25.500 PV-Module aufgebaut. Anumar investiert dafür zirka elf Millionen Euro. Pro Jahr soll die Anlage über 15.000 Megawatt Strom erzeugen und im Vergleich zur Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern rund 12.000 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen. Brosch betonte, dass nur etwa die Hälfte der Gesamtfläche mit Modulen überbaut werde. Da sie mit Pfählen im Boden verankert werden, findet auch keine Versiegelung des Bodens statt. Der Anumar-Chef dankte den Grundstückseigentümern und dem Gemeinderat, der immer voll hinter dem Projekt gestanden sei.

Bürger können PV-Strom beziehen

Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck hob hervor, dass sich der Marktgemeinderat die Entscheidung, welche Flächen für PV infrage kommen, nicht leicht gemacht habe. Investoren hatten insgesamt 220 Hektar für Freiflächen-Sonnenkraftwerke beantragt. Dazu Hirschbeck: „Wir waren mit den Flächen sehr knausrig.“ Das Gemeindeoberhaupt freut sich nun nicht nur über die Gewerbesteuereinnahmen, die für die Anlage in der Gemeindekasse landen, sondern auch für die Bürger, die die Möglichkeit haben, sich an der Anlage zu beteiligen. Entweder durch Anteile oder durch die Abnahme des vor Siglohe produzierten Stroms, den sie über die Heimatenergiewerke beziehen können.